FETÖ terör örgütüne kaynak sağladığı gerekçesiyle kayyum atanan Kaynak Holding ve bağlantılı şirketlere yönelik 9’u tutuklu 63 sanığın yargılandığı davada tüm tutuklu sanıklar tahliye edildi.
FETÖ terör örgütüne kaynak sağladığı gerekçesiyle kayyum atanan Kaynak Holding ve bağlantılı şirketlere yönelik 9’u tutuklu 63 sanığın yargılandığı davada tüm tutuklu sanıklar tahliye edildi.09 Eylül 2019 Pazartesi 14:55
FETÖ terör örgütüne kaynak sağladığı gerekçesiyle kayyum atanan Kaynak Holding ve bağlantılı şirketlere yönelik 9’u tutuklu 63 sanığın yargılandığı davada tüm tutuklu sanıklar tahliye edildi.
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