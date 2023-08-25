FETÖ terör örgütü mensupları Yunanistan'a kaçamadan yakalandı
FETÖ terör örgütü mensupları Yunanistan'a kaçamadan yakalandı
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Yunanistan sınırından yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 8'i Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ), 1'i PKK/KCK terör örgütü mensubu 17 kişinin yakalandığını bildirdi.
MSB'den yapılan açıklamada, şu bilgilere yer verildi:
"Hudutlarımızda yasa dışı geçişlere karşı mücadelemiz sürüyor. Yunanistan'dan ülkemize ve ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 17 kişi Hudut Kartallarımız tarafından yakalandı. İncelemede yakalananlardan 8'inin FETÖ, 1'inin PKK/KCK terör örgütü mensubu olduğu belirlendi."
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