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FETÖ şüphelisi 3 hakim meslekten ihraç edildi!

Resmi Gazete'de yayımlanan Milli Savunma Bakanlığı kararıyla üç askeri hakim meslekten ihraç edildi.

19 Temmuz 2018 Perşembe 09:45
FETÖ şüphelisi 3 hakim meslekten ihraç edildi!

Milli Savunma Bakanlığı Askeri Hakimler OHAL Komisyonunca alınan karar, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer aldı.

Buna göre, Hava Kuvvetleri Komutanlığında görevli Hava Hakim Binbaşı Bayram Ayazma ve Hava Hakim Binbaşı Özkan Doğdu ile Kara Kuvvetleri Komutanlığında görevli Hakim Teğmen Mehmet Öztürün'ün, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) ile irtibat veya iltisakları bulunduğu değerlendirilerek 6749 sayılı kanunun 3'üncü maddesinin 1'inci fıkrası gereğince meslekte kalmalarının uygun olmadığına ve meslekten çıkarılmalarına karar verildi.

Kararda, komisyonun değerlendirmesinde bulunan diğer hakimler hakkındaki incelemelerin devam edeceği belirtildi.

Haber Tarihi: 19 Temmuz 2018 Perşembe 09:45
  1. FETÖ
  2. Hakim
  3. İhraç

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