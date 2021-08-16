  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Sıcak gelişme! ABD ile Taliban arasında görüşme
FETÖ şüphelileri kaçmaya çalışırken yakayı ele verdi!
Fas'ta feci yangın: 700 hektar kül oldu
MSB duyurdu! Etkisiz hale getirildiler
Gündem FETÖ şüphelileri kaçmaya çalışırken yakayı ele verdi!
Gündem

FETÖ şüphelileri kaçmaya çalışırken yakayı ele verdi!

Edirne'nin Enez ilçesinde, yurt dışına kaçmaya hazırlandıkları tespit edilen ve aralarında meslekten ihraç edilen FETÖ şüphelilerinin de bulunduğu 5 kişi yakalandı.

Yeniakit Publisher
2021-08-16 18:11:00 -
FETÖ şüphelileri kaçmaya çalışırken yakayı ele verdi!

Edirne'nin Enez ilçesinde, yasa dışı yollardan yurt dışına çıkma hazırlığı yaptıkları iddia edilen, aralarında meslekten ihraç edilen Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelilerinin de bulunduğu 5 kişi yakalandı.

İddialara göre, Enez ilçesinde güvenlik güçleri yaptıkları çalışmalar neticesinde aralarında meslekten ihraç edilen FETÖ şüphelilerinin de bulunduğu hakim, savcı, öğretmen ve gazetecilerden oluşan 5 kişilik bir grubu yakaladı.

Gözaltına alınan FETÖ şüphelilerinin yasa dışı yollardan yurt dışına çıkma hazırlığı yaptıkları öne sürüldü.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay