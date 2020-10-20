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Siyaset FETÖ skandalı sonrası Meral Akşener duyurdu: Buğra Kavuncu bugün itibariyle...
Siyaset

FETÖ skandalı sonrası Meral Akşener duyurdu: Buğra Kavuncu bugün itibariyle...

İYİ Parti Milletvekili Ümit Özdağ'ın FETÖ çıkışı sonrası açıklamalarda bulunan Meral Akşener, "Bugün İstanbul İl Başkanımız Ümit Özdağ hakkında suç duyurusunda bulunacak" dedi.

Yeniakit Publisher
2020-10-20 11:19:00 - 2020-10-20 11:42:19
FETÖ skandalı sonrası Meral Akşener duyurdu: Buğra Kavuncu bugün itibariyle...

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Meclis'te partisinin grup toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Toplantı sonrası basın mensuplarının da sorularına yanıtlayan Akşener'e dün İyi Parti Milletvekili Ümit Özdağ'ın, CNN Türk’te katıldığı Tarafsız Bölge’de, partisinin HDP ile yakınlaştığı iddiaları da soruldu.

Akşener, Ümit Özdağ'ın iddialarıyla ilgili şunları söyledi:

"Bugün İstanbul İl Başkanımız Ümit Özdağ hakkında suç duyurusunda bulunacak.Benim, arkadaşlarımızın ne konuştuğu değil de bugün Bülent Turan'ın ne konuştuğu benim için önemli. Biz bir demokrasi mücadelesi vererek geldik. Partimizin içinde de onu içselleştirmeye çalışıyoruz.Bu yolculukta hatalar kusurlar oluyor ama büyük bir dikkatle, demokrasiyi, her şeye rağmen demokrasiyi istişareyi içselleştirmeye gayret ediyoruz.

Hepimiz otoriter sistemlerin içinden geliyoruz. Dolayısı ile hür iradeleriyle partimizde yönetimde, milletvekilliği görevinde bulunan bütün arkadaşlarımızın fikirlerini söylemelerinin partimize zenginlik kattığına inanıyorum.

Ama ben Meral Akşener olarak, DYP Genel Başkan Yardımcılığını ve Bakanlığını yaptığım bir dönemde; 43 milletvekili DYP'den hangi şartlarda, nasıl ayrılmıştı onu biliyorum. Ve onun sonra Türkiye'de nelere mal olduğunu biliyorum.

Saygı duydum...

Benim konuştuğum gruba katılmamalarına saygı duydum. Ama sayın Bülent Turan'ın bugün büyük bir zevkle ortaya koyduğu düşünceleri de benim için çok manidar oldu.Ve birden kendimi 1997'lerde 1998'lerde hissettim.Sayın Bülent Turan'ın yazdıklarına baktığımız zaman başka bir gözle inceleyeceğiz.

Biz partimize bir saldırının olacağını bekliyorduk elbette. Çünkü araştırma şirketlerinde 13-15 sonuçlarını bulunca, kış kışlığını yapar ama şimdi bakacağız duruma.

Özdağ'ın açıklaması

O çok büyük bir yalandır, yalancıdır bunu söyleyen...

Ümit Özdağ kimdir nerelidir? Ümit Özdağ ne dedi?
Ümit Özdağ kimdir nerelidir? Ümit Özdağ ne dedi?

Biyografi

Ümit Özdağ kimdir nerelidir? Ümit Özdağ ne dedi?

 

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Yorumlar

osman

iyi(!) partinin ne olduğunu iyi biliyoruz
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Faruk Alci

Adam kazakistandaki iş adamları derneğinin o ayrıldıktan sonrası ile ilgili bir bilgisi yok. O derneğin fethiyle alakası olup olmadığından bilgisi yok. Zaten konuştuğu ağız feto ağzı. Çok çalışıyormuş. Tabi çalışırsın. Kendini bile öldürürsün yeterki feto emir versin.
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