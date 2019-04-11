0553 313 94 23
Seçim 2019 Sayfası

FETÖ şimdi de kilisede para topluyor!

Müslümanların dini duygularını istismar ederek sömüren hain FETÖ, şimdi de Almaya'daki Marienkirche kilisesinde "Berlin Evi" projeleri için para topluyor.

11 Nisan 2019 Perşembe 07:24
FETÖ şimdi de kilisede para topluyor!

FETÖ cirit attığı Almanya’da yardım için kiliselere dadandı. Türkiye’de yıllarca Müslümanları sömüren FETÖ, gerçek yüzü ortaya çıkınca şimdi de yabancıları kandırmaya başladı. Berlin’de Marienkirche kilisesinde FETÖ’cü teröristlerin ‘Berlin Evi’ projeleri için “Barış için bağışta bulununuz” sloganıyla para topladığı ortaya çıktı.

FETÖ’cülerin sığınağı

Örgütün merkezi haline gelen Almanya, çok sayıda FETÖ’cü teröriste ev sahipliği yaparak Türkiye’nin iade taleplerini yanıtsız bırakıyor. Almanya’nın FETÖ elemanlarına hoşgörüsü ilginç bir örnekte ortaya çıktı. FETÖ, Berlin Belediyesi karşısındaki Marien Kirche adlı kilisede para topluyor. Berlin’in en meşhur kilisesi olan Marienkirche’de FETÖ’cüler “House of One” olarak da dile getirilen Berlin Evi Projesi için, Hristiyanları da istismar ederek para topluyor. Kilisenin içinde asılan broşürde “Barış için bağışta bulununuz” yazıyor. Almanya’da sivil toplum kuruluşlarının tanıtım broşürlerini kilise içine asmasına ayrıntılı bir araştırmadan sonra izin veriliyor. Bu çerçevede FETÖ’nün söz konusu yerde izin alabilmesine dikkat çekiliyor.

40 milyon avroluk proje

Almanya’nın bu derece DİTİB’in üzerine gitmesi FETÖ’cülere alan açmaya çalışması ve din işlerinin de FETÖ’cülerin kontrolüne verilmesi için olduğu belirtiliyor. FETÖ, Berlin Evi (House of One) adında bir cami projesi üzerinde çalışıyor. Proje Müslüman, Yahudi ve Hristiyanların buluşabileceği ve ibadet edebileceği bir mekan olacak. Berlin Evi (House of One) 40 milyon avroluk bir proje. (Yeni Şafak)

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 11 Nisan 2019 Perşembe 07:24
  1. Kilis
  2. fetö
  3. kilise

YORUM YAZ

  • Temel KılıçTemel Kılıç27 dk önce
    Bu teşebbüs İslâm Dîni'nin inkârı değil midir,ey azınlıkda kalan Fetö Meczûbları? Son bir dîn mi ihdâs ediyor yoksa Fetö?

Günün Özeti

Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Didimli Simge, Turizm Haftası resim yarışmasında il birincisi oldu
  1. Didimli Simge, Turizm Haftası resim..
  2. Koçarlı Halk Eğitimden polislere tatlı..
  3. Pir Sultan Abdal, Didim’de..
  4. Sudan’da ordu devlet televizyonu..
  5. Meteoroloji uyardı! Sıcaklık artacak..
  6. Sudan'da darbe girişimi
  7. 11.04.2019 Günün âyet ve hadisi
  8. Sudan'da ordu devlet televizyonu..
  9. Sudan devlet televizyonu, ordunun kısa..
  10. ABD rahat durmuyor! Skandal Türkiye..
  11. Dolar güne nasıl başladı?
  12. Kayseri Emniyeti’nden aranan şahıslara..
  13. FETÖ şimdi de kilisede para topluyor!
  14. Avrupa Birliği, Brexit'in ertelenmesi..
  15. “İtalyan Parlamentosu'nun kararı yok..
  16. AB'den Libya'da ateşkese destek
  17. Guaido kararlı, hükümetle diyalog..
  18. Konya'da kamyon ile TIR çarpıştı! 2..
  19. Hatay'da 3.7 büyüklüğünde deprem..
  20. Bursa'da zincirleme kaza: 8 yaralı
  21. Diziden etkilendiler... Akaryakıt..
  22. Brexit ertelendi! İşte tarihi...
  23. Kadıköy'de ağaca çarpan otomobil takla..
  24. Ekrem İmamoğlu'nun '145 yıldır' sözü..
  25. Skandal 1915 önergesini kabul ettiler
  26. Binlerce elaman aranıyor ama işçi..
  27. Radara girince gerçek ortaya çıktı
  28. Acı haber gece yarısı geldi...Cesedine..
  29. Washington'da "Minyatürler:..
  30. GÜNDEM ÖZETİNE EK
Aileyi parçalama ihalesi Soros’a
Aileyi parçalama ihalesi Soros’a
Bolu Valisi Ahmet Ümit, ırkçı başkan Tanju Özcan'a ders verdi!
Bolu Valisi Ahmet Ümit, ırkçı başkan Tanju Özcan'a ders verdi!
Avrupa ülkesi Kıbrıs'a yığınak yapıyor
Avrupa ülkesi Kıbrıs'a yığınak yapıyor
ABD'de senatörler birleşti Türkiye'yi tehdit etti
ABD'de senatörler birleşti Türkiye'yi tehdit etti
Bakan Albayrak reform paketini açıklamıştı... CHP'den tehdit!
Bakan Albayrak reform paketini açıklamıştı... CHP'den tehdit!

Günün Karikatürü

11 Nisan 2019
Rusya'dan Türkiye açıklaması!
Rusya'dan Türkiye açıklaması!
Mete Yarar'dan S-400 yorumu! "Dünyanın en modern silah sistemleri"
Mete Yarar'dan S-400 yorumu! "Dünyanın en modern silah sistemleri"