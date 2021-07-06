FETÖ sevici Ömer Faruk Gergerlioğlu HDP Genel Merkezi'nde konuştu

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Tutuklu bulunduğu Simncan Cezaevi önünde HDP'liler tarafından karşılanan Ömer Faruk Gergerlioğlu, parti genel merkezinde bir basın toplantısı düzenledi. Kullandığı ifadelerle hakkında verilen tahliye kararı ile gaza geldiği anlaşılan Gergerlioğlu, bütün terör sevicilerin yakında serbest kalacağını söyleyerek, "Tüm arkadaşlarımızda çıkacaklar. Leyla Güven, Musa Farisoğlulları.. Onlar da büyük bir zulme uğradılar. Selahattin Demirtaş, Figen Yüksekdağ başkanlarımız.. Ve diğer birçok vekilimiz.. Büyük zulümlere uğrayan arkadaşlarımız." dedi.

'Dua yağmur gibi yağdı'

FETÖ sevici Gergerlioğlu, sözlerini şöyle tamamladı: "Tutuklu arkadaşlarımız sağ olsunlar, beni ilk haftada aradılar. Tüm arkadaşlarımız anında bana ellerini uzattılar. Bana çok büyük bir moral oldu. Benim için çok duygusal anlardı. İnanın ki bana Türkiye'nin dört bir tarafından sevgi, destek, dua yağmur gibi yağdı."