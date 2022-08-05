FETÖ savunucusu Yeneroğlu’ndan yeni girişim

Yeni Akit Ankara

DEVA Partisi Hukuk ve Adalet Politikaları Başkanı, İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü’ndeki yetersiz beslenme ve eğitime erişim engeli gibi şikayetlere ilişkin Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’a yönelik soru önergesi verdi. Yeneroğlu, soru önergesinde söz konusu şikayetlere şu ifadelerle dikkat çekti: “Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsüne ziyaret gerçekleştiren avukat ve hükümlü/tutuklu yakınları tarafıma, kurum tarafından verilen yemeklerin porsiyon ve içerik olarak yetersiz olduğu, kurum kantinlerinden ücreti karşılığında gıda malzemesi talep edildiği halde bunlardan çok azının verildiği, kurum yetkilileri tarafından, yemek ve kantin hizmetlerinde çalıştırılan adli hükümlü sayısının azalması nedeniyle anılan olumsuzlukların yaşandığının ifade edildiği, yüksek öğrenim kurumlarına kaydolan bazı tutuklu/hükümlülerin örgün ve yaygın öğretim imkanlarından yararlandırılmadıkları, ailelerin getirdiği kitapların verilmediği şikâyetlerini iletilmiştir”

‘Anayasa gereği bunların sağlanması gerekir’

Mustafa Yeneroğlu, soru önergesinde şu ifadelere yer verdi: “Hâlbuki Anayasamızın 42. maddesine göre, kimse, eğitim ve öğrenim hakkından yoksun bırakılamaz. 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun’un 76. maddesi uyarınca, açık ceza infaz kurumları ile çocuk eğitim evlerinde bulunan hükümlülerin örgün ve yaygın, kapalı ceza infaz kurumunda bulunan hükümlülerin ise yaygın öğretimden yararlanmaları sağlanır. Öte yandan, aynı Kanunun 72 ve 116. maddeleri gereğince hükümlü ve tutuklulara; Adalet ve Sağlık Bakanlıklarınca belirlenecek kalori esasına göre, kişilerin sağlıklı ve güçlü kalması için nitelik ve nicelik olarak besleyici, sağlık koşullarına uygun, makul çeşitlilikte, yaş, sağlık, çalıştığı işin özelliği, dinî ve kültürel gerekleri göz önünde tutularak besin verilir ve içme suyu sağlanır. Hükümlü ve tutuklu, kendisine verilen günlük besin ve ihtiyaç maddeleri dışındaki ihtiyaçlarını kurum kantininden sağlayabilir. Kantini bulunmayan kurumlarda, bu maddeler, idarenin izin ve kontrolü altında dışarıdan sağlanabilir.”

‘Devletin görevi budur’

“Yine Kanunun 2. ve 3. maddelerinde açıklandığı üzere; ceza ve güvenlik tedbirlerinin infazına ilişkin kurallar, hükümlülerin ırk, dil, din, mezhep, milliyet, renk, cinsiyet, doğum, felsefî inanç, millî veya sosyal köken ve siyasî veya diğer fikir yahut düşünceleri ile ekonomik güçleri ve diğer toplumsal konumları yönünden ayırım yapılmaksızın ve hiçbir kimseye ayrıcalık tanınmaksızın uygulanır. Ceza ve güvenlik tedbirlerinin infazı ile ulaşılmak istenilen temel amaç doğrultusunda, hükümlü ve tutukluların yeniden sosyalleşmesini teşvik etmek, üretken ve kanunlara, nizamlara ve toplumsal kurallara saygılı, sorumluluk taşıyan bir yaşam biçimine uyumunu kolaylaştırmak devletin ödevidir.”