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FETÖ sanığından pişkin savunma: Tesadüf

FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında haklarında dava açılan biri tutuklu iki sanığın yargılanmasına Eskişehir'de devam edildi. Sanık Mahmut Selim A. mahkeme başkanın ByLock uygulamasında 'Çocuğunun adını ve doğum tarihini kullanıcı adı ve şifresi yapmışsınız' sorusuna tesadüf cevabını verdi.

06 Eylül 2018 Perşembe 14:24
FETÖ sanığından pişkin savunma: Tesadüf

Eskişehir 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki davanın ilk duruşmasında, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan yargılanan tutuklu sanık Mahmut Selim A. ve eşi R.A. ile avukatları hazır bulundu.

Savunma yapan sanıklar, haklarındaki iddiaları kabul etmeyerek tahliye ve beraat talebinde bulundu.

Mahkeme heyetinin "ByLock kullandınız mı?" sorusuna cevap veren tutuklu sanık Mahmut Selim A, "Ben hiç bu programı kullanmadım." dedi. Sanık, mahkeme başkanının, "Çocuğunun adını ve doğum tarihini ByLock kullanıcı adı ve şifresi yapmışsınız. Buna cevabınız nedir?" sorusuna ise "tesadüf" yanıtını verdi.

Başka bir dosyada FETÖ/PDY terör örgütü üyeliği suçlamasıyla yargılanan ve duruşmada tanık olarak dinlenen Yasin S, tutuklu sanık Mahmut Selim A'yı tanıdığını söyledi.

Yasin S, "Huzurda olan tutuklu sanık Mahmut Selim A. 2011'de bana askeri lise sınav sorularını verdi. Bir gün boyunca sınav sorularını ezberledim. Verdiği soruların yüzde 85'i sınavda çıktı. Sınavı kazandım. Sözlü mülakat için de gerekli bilgileri verdi. Kendisi bu örgütte benim sorumlumdu." ifadelerini kullandı.

Mahkeme heyeti, sanıkların mevcut durumunun devamına karar vererek duruşmayı 1 Kasım'a erteledi.

Haber Tarihi: 06 Eylül 2018 Perşembe 14:24
  1. Eskişehir
  2. FETÖ üyesi
  3. Bylock
  4. Pişkin savunma

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