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FETÖ sanığından küstah tehdit: Nasıl olsa sizi yargılayacağız!

FETÖ üyeliğinden yargılanan eski Yargıtay üyesi Hüseyin Güngör Babacan, mahkeme heyetine tehditler savurdu. Babacan, "Nasıl olsa sizi yargılayacağız" dedi.

18 Ekim 2018 Perşembe 18:26
FETÖ sanığından küstah tehdit: Nasıl olsa sizi yargılayacağız!

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sonrası meslekten ihraç edilen ve tutuklanan eski Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay ile Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) üyelerinin yargılanmasına devam edildi.

İlk derece mahkemesi sıfatıyla Yargıtay 9. Ceza Dairesince, Yargıtay ek binadaki salonda görülen duruşmaya sanık eski Yargıtay üyesi Hüseyin Güngör Babacan ile avukatı ve yakınları katıldı.

Duruşmada ilk olarak dosyaya gelen yazı cevapları ve belgelerin okunmasının ardından Yargıtay Cumhuriyet Savcısı'na söz verildi.

slubuna dikkat et'

Bu sırada, sanık Babacan "Bir dakika." diyerek araya girdi. Mahkeme Başkanı Maruf Alikanoğlu ise kullandığı üslup nedeniyle sanığa tepki gösterdi. Alikanoğlu, "Sen Yargıtay üyeliği yapmış adamsın, nasıl böyle müdahale edersin. Sonra söz vereceğim, konuşma üslubuna dikkat et." dedi.

'Nasıl olsa sizi yargılayacağız biz'

Sanık Babacan ise heyete bağırarak, "Beni azarlayamazsın, ben Yargıtay üyesiyim. Reddi hakim talebimi değerlendireceksiniz." ifadelerini kullandı. Bunun üzerine, Mahkeme Başkanı Alikanoğlu, sanığın tavırları nedeniyle duruşmadan çıkarılmasına karar verildiğini bildirdi.

Sanık Babacan duruşma salonundan çıkarken, "Tahliye de talep etmiyorum, nasıl olsa sizi yargılayacağız biz." dedi.

Sanığın salondan çıkarılmasının ardından avukatları savunma yaptı. Sanığın reddi hakim talepli dilekçesi de heyete verildi.

Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Mutahhar Keleşoğlu, duruşmayı uzatmaya yönelik olduğundan sanığın reddi hakim talebinin kabul edilmemesini istedi.

Verilen aranın ardından mahkeme heyeti sanığın reddi hakim talebini reddetti ve tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Haber Tarihi: 18 Ekim 2018 Perşembe 18:26
  1. FETÖ
  2. Hüseyin Güngör Babacan
  3. fetö davası
  4. Mutahhar Keleşoğlu

YORUM YAZ

  • uyan tcuyan tc26 dk önce
    asacaksınız bunları konuşturmayacaksınız. konuşturursanız böyle kabadayı olurlar. alışmış bınlar havadan bulup tavadan yemeye. asın bu .................................... i
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