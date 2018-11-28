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FETÖ sanığından ilginç itiraf: Parasız kalınca cebimdeki 1 dolarla...

FETÖ'nün Hava Kuvvetleri Komutanlığı Eskişehir yapılanmasına ilişkin yürütülen davada 55 kişiye hapis cezası verildi.

28 Kasım 2018 Çarşamba 18:30
FETÖ sanığından ilginç itiraf: Parasız kalınca cebimdeki 1 dolarla...

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) Hava Kuvvetleri Komutanlığı Eskişehir teşkilatlanmasında oldukları gerekçesiyle haklarında dava açılan 58 sanıktan 55'ine hapis cezaları verildi.

Eskişehir 4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın karar duruşmasında, 10'u tutuklu 57 sanık ile avukatları hazır bulundu. Sanıklar haklarındaki suçlamaları kabul etmeyerek tahliye ve beraat talebinde bulundu.

"Bir ara parasız kaldığımda FETÖ'nün verdiği 1 doları bozdurup sigara aldım"

Görülen davada tutuksuz olarak yargılanan Y.S., parasız kaldığında örgütün verdiği 1 doları bozdurup sigara aldığını ifade ederek, "Örgütle tanıştığımda çok küçüktüm. Zaten lisede örgütün gerçek yüzünü gördüm. Örgüt askeri sınav sorularını 2011'de verdi. O sınavı kazanarak Kuleli Askeri Lisesini kazandım. Örgütün üyelerine 1 dolar verdiği doğrudur. Bana da verilmişti. Bir ara parasız kaldığımda FETÖ'nün verdiği 1 doları bozdurup sigara aldım. Pişmanım" ifadelerini kullandı.

"FETÖ elebaşını getirseniz bu kadar isim alamazdınız"

Sanık Y.S.'nin avukatı İnan Ersoy ise FETÖ elebaşından bile bu kadar isim alınamayacağını söyleyerek, "Müvekkilim sanki etkin pişmanlıktan yararlanmak için dünyaya gelmiş. FETÖ elebaşını getirseniz bu kadar isim alamazdınız. 28 kişinin bizzat ismini vererek tespit etmiştir. Etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmasını istiyoruz" dedi.

Mahkeme heyeti, tutuklu olarak yargılanan 2 sanığa 10'ar yıl hapis cezasına mahkum ederken, 8 tutuklu sanığa ise 6 yıl 3'er ay hapis cezası verip, sanıkların cezaevinde kaldığı süreyi göz önünde bulundurarak tahliyesine karar verdi. Mahkeme heyeti tutuksuz yargılanan 45 sanığa 2 yıl 1 ay ile 7 yıl 6 ay arasında değişen hapis cezaları verirken, 2 sanığın ise beraatine karar verdi. Heyet, firari olan şahsın dosyasını ise tefrik etti.

Haber Tarihi: 28 Kasım 2018 Çarşamba 18:30
  1. FETÖ
  2. Eskişehir

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