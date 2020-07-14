  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

FETÖ sanığı eski Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası Başkanına hapis cezası

Yeniakit Publisher
2020-07-14 10:02:21 -
FETÖ sanığı eski Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası Başkanına hapis cezası

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ta, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik davada eski Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Kemal Karaküçük, 8 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Kahramanmaraş 3. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, tutuksuz yargılanan Karaküçük ile avukatları hazır bulundu.

Mütalaaya karşı savunma yapan Karaküçük, üzerine atılı suçlamaları kabul etmeyerek, beraatini istedi.

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, Karaküçük'e, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 8 yıl 9 ay hapis cezası verdi.

Karaküçük, hükümle birlikte tutuklandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2013 model Hyundai Accent
Satılık 2013 model Hyundai Accent

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı