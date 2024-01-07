FETÖ projesini devraldı!

4 Ocak’taki konuşmasında ‘barış ve uzlaşma’ çağrısı yapan Bartholomeos, 2022’de Bahreyn’deki dinler arası diyalog toplantısında da benzer bir konuşma yapmıştı. Partik, FETÖ projesine katılan ilk isimlerdendi.

Fener Rum Patriği Bartholomeos, FETÖ’nün dinlerarası diyalog projesini sürdüreceklerini ilan eden bir konuşma yaptı. Bartholomeos, “2024’teki çabalarımız, önyargıların ortadan kaldırılmasında ve karşılıklı güvenin teşvik edilmesinde çok önemli bir rol oynayan dinler arası diyaloglar yoluyla devam edecektir.” dedi.

Bartholomeos, 4 Ocak Perşembe günü Galata Rum Okulu’nda düzenlenen etkinlikteki konuşmasında “dinlerarası diyalog” vurgusu yaptı. Yeni yılla ilgili dileklerini belirten Patrik Bartholomeos, “Yeni yıl, bireyleri, ulusları ve bir bütün olarak insanlığı etkileyen savaş belasından arınmış bir dünya umuduyla başlarken, daha geniş çaplı çatışma veya nükleer felaket tehdidi devam ediyor.” ifadelerini kullandı.

Fener Rum Kilisesi’nden “Ekümenik Patrikhane” diye bahseden Bartholomeos, sanatçıların ve Ortodoks din adamlarının da katıldığı etkinlikte şunları kaydetti:

“Ekümenik Patrikhane ve şahsen bizler, ‘yukarıdan gelen barışın’, Mesih tarafından bahşedilen ruhani ve içsel barışın, dışsal barışın, yani tüm dünyanın ve evrenin uyumunun temeli olduğuna olan inancımızla kendimizi barış ve uzlaşı arayışına adadık. 2024’teki çabalarımız, önyargıların ortadan kaldırılmasında ve karşılıklı güvenin teşvik edilmesinde çok önemli bir rol oynayan dinler arası diyaloglar yoluyla devam edecektir. Dinler en derin özlerini ortaya koyduklarında, barış ve dayanışmanın aracıları haline gelirler.”

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Kilisenin Basın ve İletişim Direktörü Nikolaos-Georgios Papachristou’ya hem mesaj hem de e-posta yoluyla Bartholomeos’un konuşmasındaki “dinlerarası diyalog” vurgusunun sebebini sorduk. Ancak gazetemiz baskıya gittiğinde henüz bir yanıt gelmemişti.

Kilise, 28 Ağustos 2023’te Güvenli Toplumlar için Dinler Arası İttifak kuruluşuyla “Eylemde Ortaklıklar: Tek Dünya, Tek Aile, Tek Geleceğe Doğru” başlıklı ortak konferans düzenlemiş, Bartholomeos burada da “dinlerarası diyalog” çıkışı yapmıştı.

İstanbul’da “Hıristiyan-Müslüman akademik diyaloğu” kapsamında düzenlenen konferansta konuşan Bartholomeos, ‘diyaloğun’ somut eylemlerle ortaya çıkması gerektiğini vurgulayarak şunları söylemişti:

“Sürekli olarak şunu tekrarladık, dünya bizim değil, bu bir hediyedir ve ona saygı duymalıyız, gelecek nesiller için dünyayı koruma konusunda ahlaki yükümlülüğümüz var. İnanç liderleri ve toplulukları olarak bu çağrıya yanıt verecek benzersiz bir konumdayız.”

Bartholomeos, Kasım 2022’de Uluslararası Bahreyn Diyalog Forumu’nda diyalogun halklar ve kültürler arasında barış içinde bir arada yaşamayı ve işbirliğini teşvik ederek karşılıklı anlayış kurduğunu ve anlaşmazlıkları barışçıl yollarla çözdüğünü söylemişti.

FETÖ’nün yayın organı Tr724’de yazan Harun Tokak, 30 Ekim 2020’deki yazısında, Fetullah Gülen’in Dinlerarası Diyalog projesindeki ilk adımı Bartholomeos’la attığını şu sözlerle anlattı:

“Hocaefendi o günlerde dinler arası diyalog çalışmalarında ilk adımı, sessiz sedasız bir şekilde atmış, İstanbul Rum Patriği I. Bartholomeos’la 6 Nisan 1996’da görüşmüştü. Bu tarihi buluşma beklendiği gibi büyük ses getirdi. Hocaefendi kendisine yöneltilen yoğun eleştirilerin hiçbirini dikkate almayarak Musevi Cemaati liderleri başta olmak üzere Katolik ve Süryani din adamlarıyla da görüştü.”

FETÖ’nün dinlerarası diyalog projesinde yer alan isimlerden biri de Emmanuel Adamakis. 3-4 Aralık 2004 tarihlerinde Belçika’nın başkenti Brüksel’de düzenlenen Abant Toplantısı’na katılan Adamakis, toplantıya Fener Rum Patrikhanesi’nin temsilcisi sıfatıyla bildiri sundu. Adamakis, 2012 yılında Suudi Arabistan, Avusturya ve İspanya’nın işbirliğiyle, kurumsal yapısında Vatikan’ın “kurucu gözlemci” kimlikle yer aldığı Kral Abdullah Bin Abdülaziz Dinlerarası ve Kültürlerarası Diyalog için Uluslararası Merkezi’nin de yönetim kurulunda yer almıştı. Patrikhane’nin Fransa ve Belçika metropolitliği görevini yapan Adamakis, şu an Fener Rum Patrikhanesi’nin Kadıköy Metropoliti ve Bartholomeos’tan sonra “ikinci adam” olarak nitelendiriliyor. Girit (Yunanistan) doğumlu olan Adamakis, Abdullah Gül’ün cumhurbaşkanlığı döneminde Türk vatandaşlığı almıştı.

Kaynak: Aydınlık