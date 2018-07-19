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FETÖ-PKK ilişkisi soruşturuluyor

Emniyet Genel Müdürlüğü ve İstihbarat birimleri terör örgütü FETÖ üyeleri ile terör örgütü PKK’nın militanlarının darbe girişimleri öncesinde aynı evi paylaştıkları şahısların belirlenmesi ve ortak eylemleri konusunda araştırma yaptıkları öğrenildi.

19 Temmuz 2018 Perşembe 10:58
FETÖ-PKK ilişkisi soruşturuluyor

GÖKSEL ÇAĞLAV/ANKARA

Fetullahçı terör örgütü, Paralel Devlet yapılanmasının (FETÖ/PDY) terör örgütü PKK ile işbirliği yaptığı, hatta her iki terör örgütü üyelerinin aynı evleri paylaştığı, 15 Temmuz kanlı darbe girişimi sonrası PKK’ya düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan teröristlerin verdiği ifadelerle ortaya çıktı.

PKK’lı teröristlerin FETÖ yapılanmasının darbe yapacağından önceden haberleri olduğunu belirten ifadeleri emniyet ve istihbarat birimlerince araştırılmaya başlandı. Üst düzey bir emniyet yetkilisi Türkiye genelinde gözaltına alınan terör örgütü PKK üyesi militanların verdiği ifadeler doğrultusunda çalışmalar yapıldığını belirterek, “Bu ifadeler istihbarat birimleri ile de paylaşıldı” dedi.

Terör örgütlerinin ortak eylemlerinin olup olmadığının da araştırıldığı belirtilirken, PKK terör örgütü ve diğer terör örgütlerinin, FETÖ terör örgütü ile eylemsel bağlantılarının ortaya çıkartılması amaçlanıyor. 15 Temmuz, hatta 17/25 Aralık darbe girişimleri öncesinde tüm terör örgütlerinin yaptıkları kanlı eylemlerin masaya yatırıldığını belirten yetkililer, eylemlerin yapıldığı bölgedeki kamu görevlilerinin zafiyetlerinin olup olmadığının da araştırıldığını aktardılar.

Çalışmada, sadece PKK terör örgütü değil, DEAŞ, MLKP ve DHKP-C gibi terör örgütlerinin de işbirliğinin araştırıldığı öğrenildi. Her türlü terör örgütünün yaptıkları eylemlerin finansman desteği ve eylem alanlarındaki kamu görevlilerinin desteği olup olmadığı mercek altına alınırken, hakkında soruşturma başlatılmış veya açığa alınmış FETÖ üyelerinin olayla bağlantısı olup olmadığı da araştırılıyor. İstihbarat ve güvenlik güçlerinin yaptığı çalışmalar ile, karakol baskınları ve bombalı eylemler başta olmak üzere diğer tüm terör faaliyetlerinin arkasında, FETÖ terör örgütünün olup olmadığı veya katkısının bulunup bulunmadığı ortaya çıkartılacak.


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 19 Temmuz 2018 Perşembe 10:58
  1. Fetullahçı Terör Örgütü
  2. PKK
  3. ilişki

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