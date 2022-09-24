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Gündem FETÖ operasyonunda İncirlik Üssü detayı
Gündem

FETÖ operasyonunda İncirlik Üssü detayı

Adana polisinin yaptığı FETÖ operasyonunda tutuklanan 3 zanlıdan birinin İncirlik Üssü'nde astsubay olarak çalıştığı öğrenildi.

Yeniakit Publisher
2022-09-24 10:15:00 -
FETÖ operasyonunda İncirlik Üssü detayı

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütle bağlantısı olduğu ve örgütün gizli haberleşme programı 'ByLock' kullandığı belirlenen 10 şüpheli tespit edildi. Şüpheliler hakkında yakalama kararı çıkarılmasının ardından Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, belirlenen adreslere 21 Eylül günü şafak vakti operasyon düzenledi. Operasyonda gözaltına alınan şüpheliler, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Şüphelilerden Hava Astsubay İsmail S.'nin (44), 10'uncu Tanker Üssü'nde halen görevde olduğu öğrenildi. İsmail S.'nin, sabit büfe ve ankesörlü telefonlardan ardışık arama yaptığı, örgüt adına faaliyet yürüten mahrem sorumlularla görüştüğü öne sürüldü. Şüpheli Ayşe D.'nin (40) ise 2 ayrı ByLock hattı bulunduğu, örgütün sohbet toplantılarına katıldığı belirtildi. Örgütün kapatılan dershanelerinde öğretmenlik ve müdürlük yaptığı belirlenen Mehmet A.'nın (50) ise BankAsya hesabında artırım yaptığı, dershanelerdeki çocuklara 'ser rehber'lik yaptığı bildirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden İsmail S., Ayşe D. ve Mehmet A. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, Muhammet A. ve Hacer A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Diğer 5 şüpheli ise emniyetteki ifadelerinin ardından salıverildi

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Yorumlar

Incirlikte Mehmetcikler

Incirlik in önünde askeri geçit yap, bakmışsın firari Fetö veya F16 almışsın ABD den. Akıllı olalım
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