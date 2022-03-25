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Gündem FETÖ operasyonu! Gözaltılar var
Gündem

FETÖ operasyonu! Gözaltılar var

Konya merkezli 9 ilde, FETÖ'ye yönelik düzenlenen operasyonda, 9 kişi gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2022-03-25 15:46:00 -
FETÖ operasyonu! Gözaltılar var

Konya merkezli 9 ilde FETÖ'ye yönelik operasyonda 9 kişi gözaltına alındı.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki mahrem yapılanması yönelik soruşturma kapsamında, 12 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri bugün Konya merkezli 9 ilde önceden belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda şüphelilerden 9'u gözaltına alınırken, 3'ünün ise yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi.

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