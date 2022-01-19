FETÖ operasyonu: 2 tutuklama
Kayseri'de FETÖ'ye yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 8 kişiden 2’si çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Kayseri’de polis ekipleri tarafından düzenlenen FETÖ operasyonunda gözaltına alınan 8 kişiden 2’si çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında aralarında ihraç polis memuru, astsubay, bankacı ve ihraç öğretmenlerin de bulunduğu 8 kişi gözaltına alındı.
2 şahıs tutuklandı
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıslardan 2’si tutuklanırken, 6 kişi de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.