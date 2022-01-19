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Gündem FETÖ operasyonu: 2 tutuklama
Gündem

FETÖ operasyonu: 2 tutuklama

Kayseri'de FETÖ'ye yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 8 kişiden 2’si çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Yeniakit Publisher
2022-01-19 20:39:00 -
FETÖ operasyonu: 2 tutuklama

Kayseri’de polis ekipleri tarafından düzenlenen FETÖ operasyonunda gözaltına alınan 8 kişiden 2’si çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında aralarında ihraç polis memuru, astsubay, bankacı ve ihraç öğretmenlerin de bulunduğu 8 kişi gözaltına alındı.

2 şahıs tutuklandı

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıslardan 2’si tutuklanırken, 6 kişi de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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