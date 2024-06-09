FETÖ ölerek kurtulabilir mi? Günlerdir bir hilkat garibesinin yaşam emaresi verip vermediğini konuşuyoruz

Akşam gazetesinde yazan Murat Özer, FETÖ elebaşının sağlık durumuna ilişkin tartışmaları ele aldı. Özer, terör örgütü elebaşının ölümünün militanları için büyük bir çöküntü olabileceğini, ancak Türk milletinin yüreğini soğutmaya yetmeyeceğini ifade etti. Yazar, 15 Temmuz darbe girişiminde şehit düşenlerin ailelerinin acılarını hatırlattı ve CHP'yi şehit ailelerine karşı duyarsız olmakla eleştirdi. Özer, FETÖ ile mücadelenin Gülen'in ölümüyle bitmeyeceğini vurguladığı yazısında şunları kaydetti:

"Günlerdir katil başının ölü mü diri mi olduğu tartışılıyor. Profilden çekilmiş fotoğrafta adeta canlı cenazeye dönmüş, battaniyeye sarılarak paketlenmiş bir hilkat garibesinin yaşam emaresi verip vermediğini konuşuyoruz. Niçin?

Son nefesini dahi ülkeye düşmanlık için kullanan terör elebaşının yeğeni, amcasının örgüt liderleri tarafından kaçırıldığını iddia ediyor. Militanların morallerinin bozulup dağılmamaları için gazeteci kılıklı firari teröristler soluğu efendilerinin yanında alıyorlar. Fakat nafile. Tıpkı Filistin kasabı Ariel Şaron gibi ne ölebilen ne de kalabilen Fetullah Gülen ağzını açıp tek kelime konuşamıyor. Öyle görünüyor ki, yüzlerce insanın kanına giren bu hain artık militanları için bile boş bir çuvaldan farksız. Efendileri olan Amerika himmetini üzerlerinden çekmesin diye çuvalı bir o yana bir bu yana sürükleyip götürüyorlar.

Çayının artığını içen, tükürdüğü pis mendilini koynunda saklayan militanları için tamiri zor bir çöküntü olabilir Gülen'in ölümü. Oysa şeytani saldırılarının hedefindeki milletimizin yüreğini soğutmaya yetmeyecek.

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Daha 23'ünde 43 silah arkadaşıyla birlikte şehadet şerbetini içen Cennet Yiğit'in anasına sorun önce. Kızına giydiremediği bembeyaz gelinliği tabutuna sermek zorunda kalan babasına sorun. Katiller sürüsünün hırsını alamayıp savaş uçaklarıyla iki defa vurduğu Gölbaşı'nda silahlarıyla birlikte eriyip toprağa karışan yiğitlere sorun Fetullah Gülen'i.

Bir de bu milletin kendisine emanet ettiği silahları, polisimizi vurmak için kullanan FETÖ'cüler konuşsun efendilerinin son halini saatlerce. Mesela örgüt kararıyla gözünü kırpmadan kahramanlarımızın bedenlerini bir alev topuna çeviren pilot Yüzbaşı Uğur Uzunoğlu anlatsın cezasını çektiği hapishane duvarlarına. Bu teröristin 45 kez aldığı ağırlaştırılmış müebbet hapisten "tek bir ders" alsalardı dışarıdaki yoldaşları bu kadar küstahlaşabilirler miydi?

Sığındıkları deliklerden hâlâ bu millete parmak sallamaya cesaret edebilirler miydi? Daha şehitlerin parçalanmış bedenleri tek tek toplanıp, kollar parmaklar yapıştıkları duvarlardan kazınıp toprağa defnedilmeden muhalefetin lideri çıkıp yaşananlara "tiyatro" derse nasıl cesaret bulmasın ihanet şebekesi?

Nasıl unutalım, CHP'nin katillerin yargılandığı davalara bir kez olsun gelip hesap sormadığını? Bunun yerine, "teröre arka çıkmayın" diyen şehit Cennet'in babasını dava ettiğini tam 10 avukatla.

Fetullah Gülen ölüyormuş. Kazık mı çakacaktı kirlettiği bu dünyaya. Ne ölümüyle bitecek onunla kavgamız ne de öldükten sonra."