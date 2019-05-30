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FETÖ okullarından mezun olanlara denklik verilmeyecek! Resmi Gazete'de yayımlandı

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan denklik yönetmeliğine göre, yurt dışında terör örgütlerine mensubiyeti, irtibatı veya iltisakı konusunda tereddüte düşülen öğretim kurumlarından alınan belgeler denklik işlemlerinde değerlendirilmeyecek, ancak belge sahibine yaş ve sınıf düzeyi gözetilerek seviye tespit sınavı uygulanacak.

30 Mayıs 2019 Perşembe 16:44
FETÖ okullarından mezun olanlara denklik verilmeyecek! Resmi Gazete'de yayımlandı

"Milli Eğitim Bakanlığı Denklik Yönetmeliği" Resmi Gazete'de  yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, yurt içinde milletlerarası ilköğretim ve ortaöğretim  düzeyindeki özel öğretim kurumları ve büyükelçilikler tarafından açılmış okullar  ile yurt içi ve yurt dışındaki ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarından alınan  öğrenim belgesi ve diplomaların denklik işlemlerinde uyulacak usul ve esaslar  belirlendi.

Denklik işlemi, denklik talebinde bulunan kişinin belgelerinin  asılları ile denklik merkezlerinde e-Denklik modülü üzerinden gerçekleştirilecek.  Denklikte kullanılacak karne, transkript, öğrenim belgesi, sertifika, ayrılma  belgesi, süresi içinde sunulmuş geçici mezuniyet belgesi ve diploma gibi  belgelerin asıllarının zayi olması veya bulunmaması halinde, işlemler, aslına  uygunluğu öğrencinin öğrenim gördüğü okul müdürlüğü tarafından onaylanmış, suret  ve fotokopiler ile de yapılabilecek.

Öğrenci, velisinin beyanıyla 3 ay okula devam edebilecek

Ders yılı içinde öğrenim belgesi olmadan gelen öğrencinin, eğitim-öğretimden uzak kalmaması için okuduğu ülke, okul ve sınıfa dair velisinin  yazılı beyanı doğrultusunda geçici olarak okula devamı sağlanacak, ancak veliden  öğrencinin öğrenim belgelerini üç ay içinde getirmesi istenecek.

Savaş, afet veya sığınma nedeniyle denklik talebinde bulunanlardan belgelerini ibraz edemeyenlere seviye tespit sınavı uygulanacak. Sınav neticesinde tespit edilen sınıf seviyesine denklik işlemi yapılacak ve öğrencinin  öğrenimine devamı sağlanacak. İlgili öğrencinin kesin denklik işleminin  sonuçlandırılması, öğrencinin velisi tarafından takip edilecek.

Denklik başvurusunda bulunan öğrencinin, farklı okul türlerine ait  ibraz ettiği belgelere göre başarılı olduğu ders sayısı ve içeriği birlikte  değerlendirilerek, uygun ilköğretim veya ortaöğretim okullarından birine veya bir  sınıf, alan, bölüm veya dala denklik işlemi yapılacak.

Denklik istenmeyecek öğrenciler

Türkiye tarafından yurt dışında açılan okullardan ve Kuzey Kıbrıs Türk  Cumhuriyeti'nden gelen öğrenciler, denklik işlemine tabi tutulmayacak. Bu  öğrencilerin, tasdikname, diploma ve diğer öğrenim belgelerine göre aynı türdeki  okullara kayıtları yapılacak ve dosyaları okullarından istenecek.

Türkiye'de merkezi sınavla ve yetenek sınavıyla öğrenci alan okullara  kayıt-kabul ve nakiller ise söz konusu okulların ilgili mevzuat hükümlerine göre  yapılacak. İlköğretim okullarında bir üst sınıfa sorumlu olarak geçtiği  belirtilen öğrenciler, sorumluluktan muaf tutulacak.

Tereddüte düşülen durumlarda denklik verilmeyecek

Yurt dışında terör örgütlerine mensubiyeti, irtibatı veya iltisakı  konusunda tereddüte düşülen öğretim kurumlarından alınan belgeler denklik  işlemlerinde değerlendirilmeyecek, ancak belge sahibine yaş ve sınıf düzeyi  gözetilerek seviye tespit sınavı uygulanacak.

Denklik merkezine sunulan belgelerde tereddüte düşüldüğü durumlarda da  belge dikkate alınmayacak ve belge sahibine seviye tespit sınavı yapılacak.

Denklik işlemi

Denklik işlemi için başvuruda bulunanlarca, e-Denklik modülü üzerinden  "Denklik Belgesi Alacaklar İçin Başvuru Formu" doldurularak ilgili belgelerin  aslı ve birer fotokopisi forma eklenecek. Başvuru formuna eklenen belgeler,  başvuruda bulunanlarca sisteme yüklenecek ve belgelerin asılları denklik  merkezine ibraz edilecek.

Belgelerin sahte olması veya üzerinde tahrifat yapıldığının tespit  edilmesi halinde denklik verilmişse de iptal edilecek ve ilgili hakkında  Cumhuriyet Başsavcılıklarına suç duyurusunda bulunulacak.

Denkliklerde ilköğretim ve ortaöğretim bir bütün halinde dikkate  alınacak. Türkiye'deki zorunlu öğrenime başlama yaşı, ilgilinin öğrenime başlama  yaşı kabul edilerek sınıfı sınıfına denklik yapılacak. Ancak ilköğretimle  ortaöğretimin toplam öğrenim süresi 12 yıldan az veya fazla olan ülkelerde  öğrenim görenlerden lise son sınıfa geçenler, liselerin son sınıfına geçenler gibi, lise son sınıfta öğrenim görenler ise liselerin son sınıfında öğrenim  görenler gibi değerlendirilecek.

İtiraz halinde değerlendirme yeniden yapılacak

İtirazda bulunulması halinde denklik belgesi yeniden  değerlendirilecek. İtiraz, denklik belgesini düzenleyen denklik merkezine  yapılacak. Ancak ikinci defa itirazda bulunulması halinde itiraz başvurusu,  denklik belgesini düzenleyen denklik merkezince MEB Talim ve Terbiye Kurulu  Başkanlığına gönderilecek.

Başkanlık tarafından verilen kararlara itiraz edilemeyecek.

Bu yönetmelikte ve denklik kılavuzunda yer almayan hususlarda, sağlık  alanı ile kalfalık ve ustalık belgelerinin denkliklerinde Mesleki ve Teknik  Eğitim Genel Müdürlüğünün, meslek kurslarıyla ilgili denkliklerde Hayat Boyu  Öğrenme Genel Müdürlüğünün, diğer denkliklerde ise Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının görüşü alınacak.

Gerekli görülmesi halinde Talim ve Terbiye Kurulu mütalaasına göre  işlem yapılacak.

Merkezi sınav puanıyla öğrenci alan ortaöğretim kurumları hariç olmak  üzere, diğer ortaöğretim kurumlarının ara ve son sınıflarına alınacak öğrenciler  için düzenlenecek denklik belgelerine, öğrencilerin devam edecekleri alan/bölüm/dal yazılacak.

Yurt dışında aldıkları karne veya belgelerde alan/bölüm/dal belirtilmemiş olan öğrencilerin en son tarihli öğrenim belgelerinden başlamak  üzere okudukları dersler ve aldıkları notlar değerlendirilerek alan/bölüm/dal  belirlenecek.

Ortaöğretim kurumlarını bitirenler seviyesinde öğrenim görmüş sayılan  öğrencilerin denkliğe esas olan bitirme belgelerinde, mezun oldukları  alan/bölüm/dal belirtilmemiş ise okudukları dersler ve aldıkları notlara göre alan/bölüm/dal tespiti yapılacak.

Bu tespitin yapılamaması durumunda, denklik belgelerinde, mezun  oldukları alan/bölüm/dal belirtilmeyecek.

Merkezi sınav puanı ile bir okula yerleştikten sonra eğitimine devam  etmek üzere yurt dışına giden öğrencilerin, merkezi sınavdan almış olduğu puan  hakkı saklı kalacak. Bu öğrencilerin eğitimleri devam ederken yurda dönmeleri  halinde, denklik işlemleri yapıldıktan sonra Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim  Kurumları Yönetmeliğinin ilgili hükümleri doğrultusunda nakil ve kayıt işlemleri  yapılacak.

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Haber Tarihi: 30 Mayıs 2019 Perşembe 16:44
  1. Milli Eğitim Bakanlığı Denklik Yönetmeliği
  2. Resmi Gazete'de yayımlandı
  3. FETÖ okulları
  4. Denklik Yönetmeliği
  5. Yüksek Öğretim Kurulu
  6. yeni düzenleme

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