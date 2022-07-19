FETÖ kışladan DEAŞ ile çıktı!

ZEKERİYA SAY İSTANBUL

15 Temmuz’un kahraman başsavcısı Yargıda Birlik Platformu Başkanı Ömer Faruk Aydıner, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile ilgili bomba ifşaatlarda bulundu. Darbe girişimi öncesi FETÖ’nün, diğer terör örgütleriyle işbirliği içerisinde olduğuna işaret eden Aydıner, 45 kişinin hayatını kaybettiği, 239 vatandaşımızın ağır yaralandığı Atatürk Havalimanına yönelik saldırıya ilişkin soruşturmada, iki örgütün iş birliğine ilişkin somut verilere ulaşıldığını kaydetti. “O dönem Bakırköy Adliyesinde terörden sorumlu başsavcı vekiliydim. Havalimanı saldırısı sonrası daha hemen olay yerine intikal edip soruşturmayı bizzat ben yürüttüm. Birçok karanlık nokta vardı” diyen Aydıner, “Saldırıdan 17 gün sonra darbe girişimi oldu. Gördük ki her iki örgüt arasında ince planlanmış bir ilişki var. Florya Hava Harp Okulu’ndaki darbecilere ilişkin soruşturmada ifadesini aldığım askerlerin neredeyse tamamı, Başkan Erdoğan’un uçağının indiği havalimanına, “Havalimanını IŞİD bastı, kurtarmaya gidiyoruz” denilerek ikna edildiklerini belirledik.” şeklinde konuştu.

Darbe öncesi terör örgütlerinin işbirliği deşifre oldu

Yargıda Birlik Platformu Başkanı Aydıner, “Darbe öncesi terör örgütleri arasında çok ince şekilde planlanmış bir ilişki var. 15 Temmuz darbe soruşturmaları ve öncesindeki soruşturmalar bu ilişkiyi ortaya koyuyor. Mesela Florya Hava Harp Okulu soruşturmasına odaklanınca DEAŞ’in havalimanı saldırısına ulaşıyorsunuz. Örgütlerin nasıl birbirleriyle bağlı olduğunu ben Havalimanı saldırısında gördüm. Hatırlarsanız 15 Temmuz’dan evvel Türkiye’de birçok yerde patlamalar oldu. Ankara Gar saldırısı, Gaziantep... Beşiktaş’ta polis memurlarımızın şehit edildiği saldırı ve İstanbul Atatürk Havalimanı saldırısı. Bu saldırı çok çok önemli. 15 Temmuz’dan 17 gün evvel, 28 Haziran 2016’da oldu. Amacı ilk etapta anlaşılamadı ama sonrasında, gördük ki bu saldırı ile FETÖ’cü askerlerin sevk ve intikaline zemin hazırlanmış. Ciddi bir manevra alanı açılmış” dedi.

Darbeden 17 gün önce havalimanı saldırısı organize edildi

Saldırı esnasında Bakırköy Terörden Sorumlu Başsavcıvekili olduğunu ifade eden Aydıner, saldırıdan 15 dakika sonra olay yerine gittiğini vurgulayan Aydıner sözlerini şöyle sürdürdü: “Florya’da bir iftardaydım, bilgi notu gelir gelmez hemen havalimanına intikal ettim. Daha cesetler yerdeydi. O aşamada havalimanına girdik. Soruşturmada şunları gördük. Malum o zaman Orta Asya’dan gelen 3 tane terörist bu saldırıyı yapmış ve 50’ye yakın kişiyi katletmişti. Bu saldırıyı 28 Haziran’da yaptılar. Bu saldırı ile Florya Hava Harp Okulu’ndaki cuntacıların bağlantısı var. 15 Temmuz gecesi havalimanın işgaline ilişkin soruşturma kapsamında Florya Hava Harp Okulu’nundaki erleri Bakırköy yemekhanesine getirttim. Yaklaşık 80 -90 kişi. Hepsine kağıtlar dağıtarak, ‘yaşadıklarınız anlatın çocuklar’ dedim. Çocukların neredeyse tamamı bizi kışladan ‘Havalimanını IŞİD bastı, havalimanını kurtarmaya gidiyoruz. Biz bundan dolayı havalimanına gittik’ dediler. Askerleri dışarı rahatça çıkartmak için 17 gün evvel bir saldırı yapmak gerekiyordu. Havalimanını kontrol altına almak için ve özellikle rütbesiz askeri ve bu işten haberi olmayan rütbelileri ikna etmek için bu gerekiyordu. Bu patlama askeri oraya yığmak için zemindi. Ve özellikle er kısmı buna inanarak oraya gitti.”

Erdoğan’ın darbe girişiminden hemen sonra İstanbul’a yöneldiğini, darbeye karşı mücadeleyi buradan yönettiğini hatırlatan Aydıner, cuntacıların bu sebeple havalimanına büyük önem verdiğini ifade etti.