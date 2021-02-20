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Siyaset FETÖ kanallarına verdiği reklamla gündeme gelen Melih Gökçek: Erdoğan'a kırgın değilim
Siyaset

FETÖ kanallarına verdiği reklamla gündeme gelen Melih Gökçek: Erdoğan'a kırgın değilim

Haber Global canlı yayınına katılan eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, 'Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sizi görevden aldığı için kırgın mısınız?' sorusunu da cevapladı.

Yeniakit Publisher
2021-02-20 23:17:00 - 2021-02-20 23:21:38

 Yeniakit.com.tr 

17-25 Aralık operasyonundan üç ay sonra sonra KHK ile kapatılan FETÖ’nün televizyon kanallarına belediye kasasından reklam vermesi gerekçesi ile Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na hakkında suç duyurusunda bulunulan eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Haber Global canlı yayınında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Moderatörün, 'Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a kırgın mısınız?' sorusunu da cevaplayan Gökçek şunları söyledi:

'Ben Erdoğan'a inanıyorum'

"Katiyen hayır. Alınmaktan dolayı kırıldım ama Tayyip Bey'e karşı değil bu. Beni getiren de alan da o. Gayet doğal. Bizim kültürümüzde lider olarak kabul ettiğin insana bağlılık vardır. Dinden çıkmadığı sürece sözlerine uyma vardır. Ben Erdoğan'a inanıyorum."

FETÖ ilişkili kanallara verildiği iddia edilen reklam bedelleri

Gökçek'in 17-25 Aralık operasyonundan sonra FETÖ ilişkisi sebebi ile KHK ile kapatılan televizyonlara verdiği iddia edilen reklam bedelleri şöyle:

- Samanyolu TV: 240 bin TL
- Kanaltürk: 81 bin TL
- Samanyolu Haber: 36 bin TL
- Bugün TV: 18 bin TL
  Toplam: 375 bin TL

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