FETÖ kaçakçılarının Yunan seviciliği! Türkiye'ye karşı Yunan'ı övdüler
Yunanistan üzerinden Avrupa’ya kaçan FETÖ’cüler Yunanistan’ı korumaya çalışıyor. Son günlerde Türkiye’ye karşı haddini aşan Yunanistan’a FETÖ’cüler sahip çıkmaya başladı.
YENİ AKİT / ANKARA
NATO görevindeki Türk uçaklarına radar kilidi atarak Türkiye’yi taciz etmeye çalışan Yunanistan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Bir gece ansızın gelebilir” uyarısının ardından ne yapacağını şaşırdı.
15 Temmuz hain darbe girişiminin başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından Yunanistan’a sığınan ve ardından da Avrupa’ya kaçan FETÖ’cü hainler Yunanistan’ın tarafını tutarak onlara sahip çıktı. FETÖ’cü gazeteci Adem Yavuz Arslan sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşım ile Yunanistan’ı sevdiğini itiraf etti.
"Yunanlılar misafirperverdir, seviyoruz komşumuzu..."
Arslan paylaşımında, “Neden gece ansızın gidiyoruz ? Normal insan evladı gibi çiçeğimizi, çikolatamızı alıp gitsek, misler gibi kahvelerimizi yudumlasak ? Yunanlılar misafirperverdir, seviyoruz komşumuzu...” ifadelerini kullandı.