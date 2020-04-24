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Gündem

FETÖ, istinafı dilekçe yağmuruna tuttu!

FETÖ’nün darbe girişimini yöneten sözde “yurtta sulh konseyi” üyesi eski orgeneral Akın Öztürk, 141 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasının ardından istinafa başvurdu.

2020-04-24 09:20:00 -
FETÖ, istinafı dilekçe yağmuruna tuttu!

 Göksel Çağlav  Ankara 

Davanın bir numaralı sanığı Akın Öztürk, avukatı Hicabi Durmuş aracılığıyla Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesine verdiği dilekçesinde, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü’nde görülen 224 sanıklı Genelkurmay çatı davasında hakkında verilen kararın bozulmasını talep etti. Dilekçede, “İddia makamı esas hakkındaki mütalaasında iddianameyi tekrarla yetinerek yaklaşık üç yıl süren duruşmalar esnasında hiçbir sanığa tek bir soru sormadığı gibi tarafımızdan toplanmasını talep ettiğimiz delillere yönelik taleplerimiz konusunda da görüş belirtmemek suretiyle CMK.’nun 160. maddesine muhalefet etmiştir” ifadelerine yer verildi.


Yeni Akit Gazetesi
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