FETÖ, İsrail'i böyle kodlamıştı! Daha büyük bir plan peşinde koştukları kesin

Akşam gazetesi yazarı Bedir Acar, İsrail’in Ortadoğu’daki saldırgan politikalarını ve suikastlarını ele aldı. Acar, İsmail Heniyye’nin Tahran’da suikasta uğramasını ve İran’ın buna verdiği tepkileri değerlendirdi. İsrail’in Ortadoğu’da istikrarsızlık oluşturarak kendi çıkarlarını korumaya çalıştığını belirten Acar, bölgedeki diğer ülkelerin sessiz kalışını eleştirdi. Acar, İsrail’in uluslararası hukuk ve insanlık değerlerini hiçe sayarak hareket ettiğini vurguladığı yazısında şunları kaydetti:

"FETÖ'nün 'Güneydeki sevdiğimiz ülke' olarak kodladığı İsrail, Ortadoğu'yu kan gölüne çeviren bir 'seri katil devleti' olarak varlığını sürdürüyor.

Filistinliler için 1948'deki Büyük Felaket'ten (Nekbe) bu yana zorunlu göç, yağma ve katliamlar hiç bitmedi.

12 milyon 700 bin Filistinlinin 8 milyon 260 bini dünyanın çeşitli yerlerinde mülteci olarak yaşıyor.

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İran'ın yeni Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan'ın yemin törenine katılmak üzere Tahran'da bulunan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin İran'ın kalbinde, nokta atışı bir füze saldırısıyla şehit edilmesi ise katliamların son halkası...

Kendi evinde kendi misafiri vurulan İran'dan yine tanıdık cümleler...

"Terörist işgalcileri pişman edeceğiz. İntikam..."

Bir kez daha İsrail bir kez daha İran...

Sözde düşman ama özde siyasi emelleri için birbirlerini dayanak olarak kullanan iki devlet...

'Üçüncü dünya savaşı çıktı çıkacak' yorumlarıyla dünya oyalanadursun, bölgesel savaşın tetiğini çeken İsrail, Ortadoğu'nun altını oymakla meşgul.

Yamyamlar aylardır Gazze'dekileri katlediyor, başka ülkelerde siyasi suikastlar yapıyor ama ne Suudi Arabistan'ın, ne Birleşik Arap Emirlikleri'nin, ne Mısır'ın ne de İran'ın gıkı çıkıyor.

İsrail de tüm bu sessizliğin ortasında 'ağzı kanlı yamyam' gibi dolaşıyor.

ABD Kongresi ve Avrupa'nın belli başlı büyük devletleri ise bu katili ayakta alkışlıyor.

Batı dünyası İsrail dogmasına adeta iman etmiş. Dolayısıyla İsrail'in katliamlarını, barbarlığını tartışmıyorlar bile. Ağzını açanları ise susturuyorlar. Günün sonunda İsrail'in dediği oluyor.

Hal böyleyken başta ABD olmak üzere büyük bir koalisyondan destek alan İsrail'e karşı tek tek bölge ülkelerinin yapabileceği çok bir şey yok.

İsrail, Batı'ya 'Sizin değerlerinizi savunmak üzere buradayız, biz yenilirsek siz de yenilirsiniz' diyerek meseleyi 'medeniyetler çatışmasına' çevirmenin, havra ve kiliseyi camiye karşı birleştirmenin gayretinde.

'Hamas'ın elinde İsrailli rehineler var' deniliyor ama İsrail'in rehine kurtarmaktan daha büyük bir plan peşinde koştuğu kesin!

'Vaat edilmiş topraklar' hesabına, Arap dünyası ve bütün coğrafya rehin alınmışken, Hamas'ın elindeki rehinenin lafı mı olur!

Pimi çekilmiş 'son dakika' haberleriyle güne uyanan insanlık huzur bulamayacak."