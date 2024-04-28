"Fetö ile, PKK ile ABD ile hesaplaşmak için oy ve yetki istiyorum" demek yerine Tayyip Erdoğan ile hesaplaşmak istiyorum bana Allah rızası için oy verin” dedi. İşte Erdoğan’ın cevabı

İYİ Parti Genel Başkan adaylarından Müsavat Dervişoğlu, konuşmasında "Sizlere yalvarıyorum. Allah rızası için diyorum. Bana bir fırsat tanıyın. Türkiye’nin meydanlarında Tayyip Erdoğan’la hesaplaşmak istiyorum" ifadelerini kullandı.

Müsavat Dervişoğlu'nun konuşmasından satır başları:

AK Parti’nin seçim kaybetmediği Nevşehir gibi bir yerde şayet %52 oy almayı becerebiliyorsak, bana sorarsanız İYİ Parti’nin oyu %5 değil, %52’dir" Bu mücadele salonlarda verilecek bir mücadele değildir. Sizlere yalvarıyorum, Allah rızası için diyorum; Tayyip Erdoğan'la Türkiye'nin meydanlarında hesaplaşmak istiyorum. Bana o fırsatı verin.

"Çıktığımız yolculuk kolay değildi. Önümüzde ceberut bir iktidar ve ne olduğu belli olmayan ucube bir sistem vardı. İyi'lerin mücadelesi de zaten bu ceberut iktidarla ve ucube sistemle mücadeleydi. Sistemin dayatmaları vardı. O dayatmalardan bir tanesi de ittifakla siyasi arenada yer edinebilme imkanı aramaktı. Bunun müsebbibi ve sorumlusu İYİ Parti değil. Bunun sorumlusu esas itibariyle Türkiye'ye dayatılan sistemdi.

ERDOĞAN İSE…

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İYİ Parti’nin 5’inci Olağanüstü Kurultayı'nda Genel Başkanlığa seçilen Müsavat Dervişoğlu’nu arayarak tebrik etti; kurultayın hayırlara vesile olması temennilerini iletti.



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