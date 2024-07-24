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Gündem FETÖ ile mücadele kararlılıkla sürüyor! Firari öğretmen Samsun'da yakalandı
Gündem

FETÖ ile mücadele kararlılıkla sürüyor! Firari öğretmen Samsun'da yakalandı

Yeniakit Publisher
2024-07-24 14:46:00 -
FETÖ ile mücadele kararlılıkla sürüyor! Firari öğretmen Samsun'da yakalandı

Türkiye genelinde FETÖ ile mücadele kararlılıkla devam ediyor.

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında yargılandığı ağır ceza mahkemelerince "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılan öğretmen Y.K.'nın hakkında cezası kesinleşince yakalama kararı çıkartıldı.

Örgütün kurumlarında öğretmenlik yapmış!

Y.K., Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin takibi sonucu saklandığı adreste yakalanarak gözaltına alındı. Y.K.'nın daha önce örgütün iltisaklı eğitim kurumlarında öğretmen olarak görev yaptığı öğrenildi.

TEM Şube Müdürlüğündeki işlemleri tamamlanan Y.K. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Şahıs tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

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