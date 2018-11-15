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FETÖ ile ilişkisi bulunan ABD'li eski siyasetçiye 10 yıl hapis cezası

ABD'de FETÖ ile yakın ilişkisi olan eski Teksas Temsilciler Meclisi Üyesi Steve Stockman'a yolsuzluk, dolandırıcılık ve vergi kaçırmanın da aralarında olduğu 23 suçtan 10 yıl hapis cezası verildiği öğrenildi.

15 Kasım 2018 Perşembe 00:22
FETÖ ile ilişkisi bulunan ABD'li eski siyasetçiye 10 yıl hapis cezası

Teksas Houston mahkemesinde görülen davada eski Teksas Temsilciler Meclisi Üyesi Steve Stockman, büyük çaplı yolsuzluk ve dolandırıcılık suçu işlemekten ve seçim sürecinde topladığı bağışları kişisel harcama ve kampanya borçlarını kapatmaya kullanmaktan suçlu bulundu.

Nisan ayında hakkında yapılan 24 suçlamanın biri hariç hepsinden suçlu bulunan Stockman'ın iki yardımcısı Jason Posey ve Thomas Dodd da söz konusu suçlara karıştıklarını kabul etti.

ABD Adalet Bakanlığı tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada, Stockman'ın posta dolandırıcılığı, Federal Seçim Komisyonuna yanlış beyanda bulunmak, kara para aklamak, seçim bağışlarını kişisel giderlerine kullanmak, yanlış vergi beyannamesi vermek ve yalan beyanlarla hayır kurumlarından para toplamak gibi birçok suçtan hüküm giydiği belirtildi.

Açıklamada, Stockman'ın elde ettiği bağışlarla kendine rakip olan siyasetçileri takip ettirdiği ve çalışmalarını engellemeye çalıştığı kaydedildi.

Öte yandan Adalet Bakanlığı Başsavcı Vekili Brian Benczkowski de Stockman'ın yardım kuruluşlarından yüz binlerce dolar para aldığını ve bunları siyasi çıkarları için kullandığını ifade ederken, Stockman'ın 10 yıl hapis cezasının yanı sıra kuruluşlardan aldığı 1 milyon doları da geri ödemesine karar verildiğini bildirdi.

FETÖ ile bağlantılı olduğu biliniyordu

Öte yandan eski Teksas Temsilciler Meclisi üyesi Stockman'ın, eyalet içinde etkinliği olan Fatullahçı Terör Örgütü (FETÖ) yapılanması ile görev yaptığı dönemde yakın ilişki içinde olduğu biliniyor.

FETÖ'nün özellikle Teksas bölgesindeki birçok organizasyonuna katılarak buralarda konuşmalar yaptığı görülen Stockman'ın, yine FETÖ bağlantılı Avrasya Amerikalılar Turkuaz Konseyinin eski Başkanı Kemal (Kevin) Öksüz ile de yakın ilişkisi bulunduğu kaydediliyor.

Stockman, Öksüz aracılığıyla, FETÖ'nün 2013 yılında finanse ettiği Azerbaycan gezisine katılan isimler arasında yer almıştı.

Bu yılın başında ise Öksüz hakkında, geziye yönelik maddi verileri tahrif ve örtbas etmek, Kongreye yalan ifade vermek dahil 5 suçlama sebebiyle ABD Adalet Bakanlığı tarafından tutuklama emri çıkartılmış, Öksüz daha sonra Ermenistan'da tutuklanmıştı.

ABD'nin iade talebine olumlu yanıt veren Ermenistan yetkili makamlarının kısa süre içinde Öksüz'ü ABD'ye iade etmesi bekleniyor.

 

Haber Tarihi: 15 Kasım 2018 Perşembe 00:22
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