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Siyaset FETÖ İdris Şahin için bakın ne yaptı!
Siyaset

FETÖ İdris Şahin için bakın ne yaptı!

Yeniakit Publisher
2023-04-13 11:59:00 -
FETÖ İdris Şahin için bakın ne yaptı!

Eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin, İYİ Parti Ordu 1'nci sıradan milletvekili adayı gösterildi. Firari FETÖ imamlarından Ahmet Bedir, İdris Naim Şahin için dua etti.

FETÖ'cü isimlerle yakınlığı ile bilinen İdris Naim Şahin, İYİ Parti Ordu 1'nci sıradan milletvekili adayı oldu. Bu gelişme sonrası Ordu İYİ Parti teşkilatından peş peşe istifa haberleri geldi. FETÖ ile yakınlığı dikkat çeken Şahin'e, firari FETÖ'cülerden Adem Bedir, sosyal medya üzerinden dua etti.

İYİ PARTİ, İDRİS NAİM ŞAHİN'E BAŞKÖŞEYİ VERDİ

İYİ Parti Ordu 1'nci sıra milletvekili adaylığı İdris Naim Şahin'e verildi. FETÖ ile derin ilişkileri olduğu belirtilen Naim Şahin'e İYİ Partili isimlerden tepki yağdı.

PEŞ PEŞE İSTİFALAR

İYİ Parti'nin İdris Naim Şahin ismine birinci sırayı vererek vekil adayı yapması sonrası teşkilatlar karıştı. İYİ Parti'den İdris Naim Şahin ismi nedeniyle istifa edenler oldu.

FİRARİ FETÖ'CÜDEN İDRİS NAİM ŞAHİN'E DUA

FETÖ ile ilişkileri nedeniyle tepkilerin odağında olan İdris Naim Şahin'e, firari FETÖ imamlarından Ahmet Bedir, sosyal medya üzerinden dua etti. Bedir, İdris Naim Şahin'in, 'Millet bizi çağırıyor' şeklindeki paylaşımını alıntılayarak, "Allah'ım, bu insanı insi şeytanlardan koru! Amin!" yazdı. Firari FETÖ'cünün, İdris Naim Şahin'e dua etmesi kamuoyunda tepki çekti.
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