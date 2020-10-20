FETÖ iddiası sonrası Özdağ'ın ayağını kaydırmak istiyorlar

Katıldığı televizyon programında İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ, "Koray Aydın İYİ Parti'de eş başkanlık kurmaya çalışıyor. İYİ Parti'yi kendi kontrolüne almaya çalışıyor. Koray Aydın başlangıçta İYİ Parti'ye alınmayacaktı, Meral Akşener'in bize ifadesi bu şekildeydi. Ama sonra kendisini davet etti. Koray Aydın'ın gelmesiyle birlikte İYİ Parti'nin merkeze doğru açılımı durdu" dedi.

Kavuncu için FETÖ iddiasında bulundu

Özdağ, "Buğra Kavuncu İYİ Parti'ye gelmeden önce Meral Akşener'i FETÖ'cü olabileceği konusunda uyardım" diyen Özdağ, "Meral Hanım, güvenlik konusunda devletin en önemli kişisiyle görüştüğünü ve Buğra Kavuncu hakkında olumsuz bir bilgi olmadığını bana söyledi. Ben de kendisine devlet elindeki her bilgiyi vermez dedim" ifadelerini kullandı.

Özdağ, İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'nun FETÖ mensubu olduğu iddiasını, Enver Altaylı'nın yeğeni olması ile Kazakistan'da bulunduğu yıllarda, FETÖ suçlamasıyla kapatılan Kazakistan Türk İş Adamları Derneği (KATİAD)'nin kurucu ve yöneticisi olmasına dayandırdı.

Kavuncu suç duyurusunda bulunacağını söyledi

Özdağ'ın iddiaları sonrası açıklamalarda bulunan Kavuncu, "Bahsedilen dernek Kazakistan Türk İş Adamları Derneği. Bu dernek o dönem Kazakistan'da Türk iş adamlarının mensubu olduğu tek dernekti. 180'e yakın firma bu derneğin üyesiydi. Ben 2010 yılına kadar bu dernekte yönetim kurulu üyesi olarak çalıştım ve 2010 tarihi itibariyle fiili iş hayatım sona erdi. Bunlar çok üzüntü verici, kendi siyasi menfaatleri için parti içinde bu tür iftiralarla kendine yol açmak da utanç verici. Ben hem bu dünyada hem de öteki dünyada bu alçaklığı yapan herkesle sonuna kadar hesaplaşacağım. Ben programı maalesef büyük bir üzüntü ve öfkeyle takip ettim. Yarın cumhuriyet başsavcılığına suç duyurusunda bulunacağım. Allah başkasına iftira atmaktan bizi saklasın." dedi.

İYİ Parti İstanbul teşkilatı ve 39 ilçe başkanı Kavuncu'yu destekledi

İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı, 39 ilçe başkanı ve teşkilatının Kavuncu'nun arkasında olduğunu teyit etmek için İl Başkanlığı'na geldiği yönünde bir açıklama yaptı.

"Bahse konu olan iftiracı şahıs için bulunacağı suç duyurusuna eşlik edeceklerini belirtti" denilen açıklamada şunlar kaydedildi:

"İstanbul'un 39 ilçe başkanı ve teşkilatı, İl Başkanımızın arkasında olduğunu teyit etmek için İl Başkanlığımıza gelmiş ve İl Başkanımızı desteklediklerini bildirmiş ve İl Başkanımızın, bahse konu olan iftiracı şahıs için bulunacağı suç duyurusuna eşlik edeceklerini de belirtmişlerdir. Ayrıca ilçe başkanlarımız, malum şahsın açıklamalarını kınayacak bir bildiri kaleme alacaklardır. Aksaray Milletvekilimiz Ayhan Erel, bu akşamki yayının ardından grup toplantısına katılmama kararından vazgeçerek yarınki grup toplantısına katılacağını İl Başkanımıza bildirmiştir. Antalya Milletvekilimiz Feridun Bahşi de olmak üzere Milletvekillerimiz ve Genel Başkan Yardımcılarımız, İl Başkanımıza destek olacaklarını bildirmiştir."

Özdağ'ın danışmanı istifa etti

Öte yandan Özdağ'ın açıklamalarının ardından danışmanı Hüseyin Evren Kavas, istifa edeceğini açıkladı.

Kavas, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "İYİ Parti İstanbul Milletvekili Sayın Ümit Özdağ'ın danışmanlığından istifa etmiş bulunmaktayım. Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener'in liderliğinde İYİ Parti'nin iktidarı için bir nefer olarak gayret etmeye devam edeceğim" ifadelerini kullandı.

39 İlçe Başkanı dilekçe verdi

Bunun yanı sıra İl Başkanlığı'nda toplanan İYİ Parti İstanbul Teşkilatı, Özdağ hakkında genel merkeze dilekçe yolladı.

39 ilçe başkanının imzasını taşıyan dilekçede, "Tarafsız Bölge programına konuk olan İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ’ın gerçek dışı beyan ve iftiralarını şiddetle kınıyoruz" denildi.

"Kuruluşundan bugüne kadar üyelerimizle birlikte büyük bir emek ve özveri ile bugünlere getirdiğimiz partimizin, İl Başkanımız Sayın Buğra Kavuncu üzerinden asılsız söylem ve iftira kampanyası ile yıpratılmasına artık daha fazla müsaade etmemizin imkanı kalmamıştır" ifadelerinin yer bulduğu dilekçede şunlar kaydedildi.