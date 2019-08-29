0553 313 94 23

FETÖ hükümlüsü işadamı annesinin cenazesine kelepçe ile katıldı

Kayseri’de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında yargılandığı mahkemece 11 yıl 3 ay hapis cezası alan işadamı hükümlü Mehmet Filiz, annesinin cenazesine jandarma eşliğinde katıldı.

29 Ağustos 2019 Perşembe 15:54
FETÖ hükümlüsü işadamı annesinin cenazesine kelepçe ile katıldı

Kayseri’de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında yargılandığı mahkemece 11 yıl 3 ay hapis cezası alan işadamı hükümlü Mehmet Filiz, annesinin cenazesine jandarma eşliğinde katıldı.


3 Nisan 2018’de yargılandığı Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde ’FETÖ/PDY silahlı terör örgütü’ üyeliği suçundan 11 yıl 3 ay hapse çarptırılan KTO eski Meclis başkanı işadamı Mehmet Filiz’in annesi Emine Filiz yaşlılığa bağlı hastalıktan dolayı 80 yaşında hayatını kaybetti. Bünyan Kapalı Cezaevi’nde cezasını infaz eden Filiz, annesinin vefatı nedeniyle ‘cenaze izni’ alarak Orgeneral Hulusi Akar Camii’ndeki cenaze namazına katıldı. Jandarma ekipleri tarafından geniş güvenlik önlemlerince camiye getirilen Filiz, cenaze namazını da elleri kelepçe takılı şekilde kıldı.


Cenaze namazı ardından Filiz taziyeleri kısa bir süre kabul ederken, hayatını kaybeden Emine Filiz ise Asri Mezarlık’ta defnedildi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 29 Ağustos 2019 Perşembe 15:54
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Erzurum Türk Ocağı Başkanı Işık, Zafer Bayramının 97. yılını kutladı
    1. Erzurum Türk Ocağı Başkanı Işık, Zafer..
    2. Hacılar’da muhtarlar toplantısı yapıldı
    3. Erdoğan'dan Şenler’in adının..
    4. Şanlıurfa’da otomobil devrildi: 6..
    5. Narenciye ihracatında beklenti 900..
    6. Kanser sağlıklı komşu hücreleri kök..
    7. Didim’de oda üyelerine indirim müjdesi
    8. Gezici Oyun Evinde tiyatro ve palyaço..
    9. Arda Turan'ın menajerinden yalanlama!
    10. Tokat'taki trafik kazası
    11. FETÖ üyesi olduğu iddia edilen 7..
    12. CNR, Mersin’de 1,5 yılda 16 fuar..
    13. Öndeş, Demiryol-İş Genel Başkan..
    14. Şanlıurfa’da asfaltlama çalışmaları..
    15. Bakan Yardımcısı Kalaycı: “2023..
    16. FETÖ hükümlüsü işadamı annesinin..
    17. Başkan Altunkaya’dan Zafer Bayramı..
    18. "İnşallah Konyaspor deplasmanından..
    19. Hamaney'in ofisinden Ruhani'ye "ABD..
    20. Ağrı’da kömürlük yangını
    21. Yemen'de hava saldırısı! En az 30 ölü
    22. 4. Kadıköy Plak Günleri Başlıyor
    23. 40 yıl sonra yeniden bir aradalar
    24. Trump’tan kasırga uyarısı!
    25. Eski FARC liderleri yeniden silahlanıyor
    26. İmamoğlu'nun Diyarbakır'da kimle..
    27. Milli Piyango'yu Sisal - Şans Ortak..
    28. BAE'den Yemen ordusuna hava..
    29. Antalya’da 40 derece sıcaklıkta..
    30. KPSS sonuçları 2019 sonuç sorgulama..
    Gerilimde son perde! ABD savaş gemisi limana alınmadı
    Gerilimde son perde! ABD savaş gemisi limana alınmadı
    Müslüman kızların Şule ablası Rabb’ine kavuştu!
    Müslüman kızların Şule ablası Rabb’ine kavuştu!
    Öğrencilerin kaldığı yurtlar kapanınca, rahatlayacak mısınız?
    Öğrencilerin kaldığı yurtlar kapanınca, rahatlayacak mısınız?
    Sert rüzgarlar esiyor! ‘Yeni parti kurulmadan kavga başladı’
    Sert rüzgarlar esiyor! ‘Yeni parti kurulmadan kavga başladı’
    Rusya'dan Türkiye'ye bomba TF-X teklifi!
    Rusya'dan Türkiye'ye bomba TF-X teklifi!

    Günün Karikatürü

    29 Ağustos 2019
    Yeniden Refah Partisi'nden iddialı çıkış: Biz geliyoruz!
    Yeniden Refah Partisi'nden iddialı çıkış: Biz geliyoruz!
    'Pes' dedirten görüntü! Acil serviste hastalar sırada beklerken alışveriş yaptı
    'Pes' dedirten görüntü! Acil serviste hastalar sırada beklerken alışveriş yaptı