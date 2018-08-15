FETÖ hakkında şok iddia!

AK Parti Isparta İl Başkanı Osman Zabun, FETÖ kalıntılarının evlerini satıp döviz satın alarak, spekülasyona destek verdikleri yönünde ihbarlar aldıklarını, bu ihbarları da devletin ilgili kurumları ile paylaştıklarını açıkladı.

AK Parti İl Başkanı Osman Zabun, düzenledikleri basın toplantısında İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirinin sorusu üzerine, özellikle sosyal medya üzerinden spekülasyon ve yalan haberlere dayalı olarak döviz üzerindeki baskıyı olumsuz etkileyecek girişimlerle ilgili gerekli soruşturmaların başlatıldığını belirterek, "Bize de geliyor, vatandaşlarımız arıyor. Özellikle son bir ay içerisinde bu spekülasyona destek vermek amacıyla evini satıp dövize geçen birtakım olumsuz ve art niyetli yaklaşımların olduğuna dair ihbarlar geliyor. Biz de hem bu ihbarları devletimizin ilgili kurum ve kuruluşlarıyla paylaşıyoruz. FETÖ kalıntılarının bu anlamda bu spekülasyona destek vermek için geçmişteki hareketlerine benzer tarzda hareket ettiklerine dair ihbarlar var. İlgili kurumlar bunu araştıracak böyle bir durum varsa da hukuk içinde gerekli işlemler yapılacaktır" dedi.

"17-25 ARALIK'TAN SONRA CUMHURBAŞKANIMIZIN ÇAĞRISIYLA DÖVİZLERİMİZİ BOZDURMUŞTUK"

Son günlerde döviz kurları üzerindeki dalgalanmalara ilişkin açıklamalarda bulunan Başkan Zabun, "Bunlar ekonomik verilerden kaynaklanan problemler değil. Türkiye’nin döviz ve altın rezervlerine, ihracat rakamlarına baktığınız zaman, yıllara sari olarak cari açıkta önemli artış olmamasına rağmen büyüme rakamları dünyada birinci sıraya oturmuşken bu tür dalgalanmaların olmasının ekonomik verilerle izah edilebilir herhangi bir tarafı yok. Ben ekonomist değilim ama siyasetçi olarak konuya baktığımız zaman bu dalgalanmaların tamamen spekülatif ve manipülasyona dayalı olduğunu hepimiz görüyoruz. AK Parti iktidarlarından önceki krizlerden yola çıkarak değerlendirecek olursak o krizlerde dövizlerin sürekli yukarı çıktığını görüyoruz. Yukarıya çıkıştan sonra kısa süre içerisinde ciddi oranlarda aşağı düşüş söz konuysa bu durumun Türkiye’nin ekonomik durumundan değil dışarıdan yapılan müdahalelerden kaynaklandığını görebiliriz."

"MİLLİ DİRENÇ ÖNEMLİDİR"

"Milli direnç önemlidir. Milli direnç gösterilmesi gerekir. Cumhurbaşkanımızın çağrısı önemlidir. Dövizle alakası olmayan, ekonomi sektöründe faaliyet gösteren tüm firmalar açısından da anlamsız döviz depolamanın gereği olmadığından yola çıkarak özellikle doların bozdurulmasıyla ilgili bir mesajı olmuştur. Milletimiz bu mesaja çok güçlü destek vermiştir. Destek veren tüm hemşerilerimize teşekkür ediyoruz. 17-25 Aralık'tan sonra Cumhurbaşkanımızın çağrısıyla 3-5 kuruş neyse birikmiş döviz varsa bozdurmuştuk. O günden sonra dövizle hiç alakam olmadı. Dövize ihtiyacı olan bir sektörün içerisinde de değiliz zaten" ifadelerini kullandı.