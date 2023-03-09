FETÖ firarisinden bomba 6'lı masa itirafı! 'Biz kurduk liderler birleştirdi'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanlığı adaylığını açıklamasının ardından firari FETÖ'cülerden destek mesajları gelmeye devam ediyor.

Firari FETÖ'cü Hakan Şükür, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından bir bölüme yer vererek, "Bölüşürsek tok oluruz. Bölünürsek yok oluruz. Halil İbrahim Sofrasına." ifadelerine yer vermişti. Şükür, sözlerinin devamında "İnanç, düşünce, ideoloji, kimlik ayırt edilmeyeceği 85 milyon insanımızın cumhurbaşkanı adayı Sayın Kılıçdaroğlu, hayırlı ve yolunuz açık olsun." demişti.

Burak Çopur: Baskıyı biz kurduk liderler masayı birleştirdi

FETÖ'cü Şükür'ün paylaşımının ardından Altılı Masa'ya bir destek de firari Burak Çopur'dan geldi.

Almanya'daki Türkiye düşmanı kampanyaların başındaki isimlerden olan Çopur, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Sevgili arkadaşlarım, dostlarım, takipçilerim. Masaya baskıyı biz kurduk, masanın liderleri masayı birleştirdi ve masanın bacaklarını daha fazla sağlamlaştırdı. İYİ Parti ve HDP’nin arasında normalleşmeyi de bizler gerçekleştireceğiz. Bunu da başaracağız, hep birlikte"

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