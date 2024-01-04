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Yerel FETÖ firarisi tutuklandı
Yerel

FETÖ firarisi tutuklandı

Yeniakit Publisher
2024-01-04 15:46:00 -
FETÖ firarisi tutuklandı

Afyonkarahisar'da FETÖ üyeliğinden aranan şüpheli tutuklandı.

Afyonkarahisar'da Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden arandığı için gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, firari FETÖ üyelerinin yakalanmasına yönelik çalışmalar kapsamında, aranması bulunan M.K'yi Marulcu Mahallesi'nde yakaladı.

Astsubay Başçavuş olarak görev yaparken meslekten ihraç edilen M.K. savcılıktaki işlemlerinin ardından tutuklandı.

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