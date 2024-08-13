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Gündem FETÖ firarisi Kamil Maman canlı yayında ifşa etti! 15 Temmuz FETÖ'nün planıydı
Gündem

FETÖ firarisi Kamil Maman canlı yayında ifşa etti! 15 Temmuz FETÖ'nün planıydı

Yeniakit Publisher
2024-08-13 20:20:00 - 2024-08-13 20:24:22

FETÖ firarisi Kamil Maman canlı yayında ifşa etti! “15 Temmuz FETÖ'nün planıydı.” Diyerek “Tayin olmak isteyen Kemal Batmaz’ı arardı” diye devam etti. Maman’ın ifşalarını duyan Today’s Zaman’ın eski Genel Yayın Yönetmeni firari Sevgi Akarçeşme’nin yüzü işte böyle asıldı.

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) 15 Temmuz'da devletin içine sızarak milli iradeye yönelik darbe girişiminde bulundu. Türk milletinin tarihi direnişiyle başarısız olan darbe girişimi sonrası çok sayıda FETÖ'cü isim ülkeden firar etmek zorunda kaldı. Firari FETÖ'cü Kamil Maman, Today’s Zaman’ın eski Genel Yayın Yönetmeni firari fetöcü Sevgi Akarçeşme’nin programında o geceye ilişkin bir itirafta bulunarak "15 Temmuz cemaatin planıydı bunu herkes biliyordu" dedi.. Akarçeşme ne diyeceğini şaşırdı.

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) devletin kılcal damarlarına kadar sızarak, 15 Temmuz gecesi jetlerle, tanklarla hain bir darbe girişimi yaptı. Millet sokağa çıkarak hainlerin tanklarının altına yatıp dünyada görülmemiş cesaretle destan yazdı..

FETÖ'NÜN PLANIYDI HERKES BİLİYORDU

FETÖ'nün hain kalemleri firar ederek, sosyal medyada para propaganda çabalarıyla kaçak yayınlarına devam ederken, firari FETÖ'cü Kamil Maman katıldığı bir yayında itiraflarda bulundu. Maman, "15 Temmuz kimin planıydı?" sorusuna, "Cemaatin planıydı. Bunu herkes biliyordu" dedi.
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Maman: Kemal Batmaz’ı arıyorsun ona ben İzmir’e gitmek istiyorum diyorsun İzmir’e gidiyorsun. Şimdi anlayabiliyor musun? Cematin (askeriyedeki) gücünü. Ve Akıncılar üssünün komutanı kim? Hakan Evrim oranın tek ve üsstün yetkili amiri. Bu kişi telefonda eşiyle konuşuyor. Bunu kayda almışlar dosyada var. Abdullah Aymaz’dan bahsediyorlar…” dedi

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