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Gündem FETÖ firarisi kaçarken mini etekli, yakalanınca başörtülü!
Gündem

FETÖ firarisi kaçarken mini etekli, yakalanınca başörtülü!

Yeniakit Publisher
2024-07-29 13:27:00 -
FETÖ firarisi kaçarken mini etekli, yakalanınca başörtülü!

FETÖ firarisi doktor Kadriye Argündoğan tam da bağlısı olduğu Fetullah Gülen'in mizacına uygun davrandı. FETÖ'cü ABD bayraklı tekneyle Yunanistan'a kaçmaya çalışırken mini etekli ve ojeli halde yakalandı. Ancak savcılığa sevk edilmeden önce tesetürlü kıyafetini giyerek gerçek yüzünü gizlemeye çalıştı.

FETÖ firarisi doktor Kadriye Argündoğan tam da bağlısı olduğu Fetullah Gülen'in mizacına uygun davrandı. FETÖ'cü ABD bayraklı tekneyle Yunanistan'a kaçmaya çalışırken mini etekli ve ojeli halde yakalandı. Ancak savcılığa sevk edilmeden önce tesetürlü kıyafetini giyerek gerçek yüzünü gizlemeye çalıştı.

FETÖ firarisi doktor Kadriye Argündoğan, ABD bayraklı tekneyle Yunanistan'a kaçmaya çalışırken mini etekli ve ojeli halde yakalandı.

Ancak savcılığa sevk edilmeden önce tesettürlü kıyafetini giyerek gerçek yüzünü gizlemeye çalıştı.

Argündoğan, KHK ile ihraç edilmiş ve "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan mahkumiyet kararı almıştı.

Teknede Argündoğan'ın dışında 7 FETÖ üyesi daha yakalandı.
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