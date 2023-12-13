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Yerel FETÖ firarisi ihraç yarbay tutuklandı
Yerel

FETÖ firarisi ihraç yarbay tutuklandı

Yeniakit Publisher
2023-12-13 18:39:00 -
FETÖ firarisi ihraç yarbay tutuklandı

Kocaeli’de FETÖ/PDY’nin Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanmasına yönelik soruşturmada gözaltına alınan ihraç firari yarbay tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğünce FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün, TSK yapılanmasına yönelik operasyon gerçekleştirdi.

Bu çerçevede, 2018 yılı Mart ayından itibaren firarı olan ve hakkında yakalama kararı bulunan ihraç yarbay E.M. gözaltına alındı.

Tutuklandı

İşlemlerinin ardından Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilen E.M. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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