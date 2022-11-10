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Medya FETÖ firarisi Hakan Şükür ile canlı yayın yapmıştı! İşte TV 5 moderatörü Kayacı hakkında bilinmeyenler
Medya

FETÖ firarisi Hakan Şükür ile canlı yayın yapmıştı! İşte TV 5 moderatörü Kayacı hakkında bilinmeyenler

Saadet'in yayın organı TV 5'te FETÖ firarisi Hakan Şükür'ü canlı yayında konuk edip methiyeler dizen Mehmet Ali Kayacı'nın babasının PKK terör örgütü propagandasından tutuklandığı ve Kayacı'nın 2019 yılına kadar Sözcü gazetesinde çalıştığı öğrenildi.

Yeniakit Publisher
2022-11-10 23:29:00 -
FETÖ firarisi Hakan Şükür ile canlı yayın yapmıştı! İşte TV 5 moderatörü Kayacı hakkında bilinmeyenler

 Yeniakit.com.tr 

TV 5 canlı yayınında FETÖ'yü aklamak için 40 takla atan Mehmet Ali Kayacı'nın 2019'a kadar Sözcü'de çalıştığı, babası Recep Kayacı'nın da PKK propagandası sebebi ile tutuklandığı öğrenildi.

FETÖ firarisi Hakan Şükür'ü canlı yayına konuk eden Kayacı, gelen tepkilere aldırış etmeden, skandal yayında Şükür'ü övdüğü anlara ilişkin görüntüleri ise Twitter hesabında sabitledi.

TV 5 yönetimi, programın kanalın yayın kurulunun bilgisi dışında gerçekleştiğini iddia ederek, kamuoyuyla alay eder gibi bir açıklama yayınlamıştı.

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