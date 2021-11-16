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Gündem FETÖ firarisi Emre Uslu’dan Kılıçdaroğlu’na destek
Gündem

FETÖ firarisi Emre Uslu’dan Kılıçdaroğlu’na destek

“Helalleşeceğiz dostlarım” diyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na FETÖ firarisi Emre Uslu’dan ilginç bir öneri geldi.

Yeniakit Publisher
2021-11-16 17:01:00 - 2021-11-16 17:02:03
FETÖ firarisi Emre Uslu’dan Kılıçdaroğlu’na destek

 Yeniakit  Ankara 

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun partisinin grup toplantısında yaptığı açıklamada “Helalleşeceğiz dostlarım. Açık yaralar var biliyorum. Zor olacak ama kesinlikle yapacağız ve başaracağız. 28 Şubatçıların açtığı yaraları kapatıp, helalleşeceğiz. İkna odalarına sokulan başı kapalı kızlarımızla helalleşeceğiz. Sivas, Kahramanmaraş mağdurlarıyla helalleşeceğiz. Diyarbakır hapishanesi mahkumları ile helalleşeceğiz. Bir sağdan bir soldan o insanlarımız ile helalleşeceğiz ” ifadelerini kullandı.

“Helalleşeceğiz dostlarım” diyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na FETÖ firarisi Emre Uslu’dan ilginç bir öneri geldi. Uslu resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Helalleşeceği kesimlerin %80’i zaten CHP’ye oy verenler. Onlara tazminat ödeyecekmiş. Bu söylemi baz alarak helalleşeceği kişileri SOMUT rakama vursan sağdan say 5 bin soldan say 10 bin kişi etmez. Yine de YETMEZ AMA EVET. Asıl @herkesicinCHP ve @kilicdarogluk halleşmeyi “unuttuğu” kesimlere bakalım: Dersim, Sivas Kampları, Şeyh Said, İstiklal Mahkemeleri, Zilan, Asit Kuyuları, Köyleri yakılanlar, ve en son KHK’lılar. Her şeye rağmen tek kişi ile helalleşmeye bile YETMEZ AMA EVET derim” dedi.

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