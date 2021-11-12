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Gündem FETÖ firarisi Emre Uslu CHP’ye akıl verdi
Gündem

FETÖ firarisi Emre Uslu CHP’ye akıl verdi

FETÖ artıklarını kurtarmaya çalışan CHP’ye, KHK’lılarla alakalı FETÖ firarisi Emre Uslu’dan ilginç bir öneri geldi.

Yeniakit Publisher
2021-11-12 17:16:00 -
FETÖ firarisi Emre Uslu CHP’ye akıl verdi

YENİ AKİT  ANKARA

CHP’ye fısıldayan adam FETÖ firarisi Emre Uslu’dan KHK’lılarla ilgili ilginç bir öneri geldi.

"Tüm hükümler geçersiz olacak"

Konuya ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yapan Uslu, “KHK sorununu çözmek için önerim şu: Tüm KHK’lar iptal edilecek, soruşturması olmayan veya mahkemeden beraat alanlar acilen işine dönecek diğerleri isterlerse yaşlarına bakılmaksızın emeklilik hakkı kazanacak. Sivil kurumlar bakımından KHK’ların tüm hükümler geçersiz olacak” ifadelerini kullandı.

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