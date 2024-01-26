FETÖ firarisi Can Dündar'ın yazısını Oda TV yayınladı! Ali Koç'un dedesi de CHP'liymiş

Kadıoğlu, yazısının başlangıcında "Koç ailesinin siyasetle ilişkisi nesilden nesile tarihin tekerrür etmesi gibi devam ediyor. Vehbi Koç'un dönemde CHP ile DP arasında sıkışmışlığını şimdilerde torunu Ali Koç yaşıyor." ifadelerini kullandı.

Ali Koç'un dedesi Vehbi Koç'un, yaşamı boyunca İsmet İnönü'ye yardım ettiğini aktaran Kadıoğlu, "Mustafa Kemal'in daveti ile bir cuma günü Hacı Bayram Camisi'nde kılınan cuma namazından sonra, Türkiye Büyük Millet Meclisi açıldı. Vehbi Koç, meclisin zabıt katibiydi. CHP ile olan ilişkisi, Belediye Meclisi ve Parti İl Yönetim Kurulu üyelikleri gibi çeşitli mevkilerde devam etti. Öyle ki 1943’te İsmet İnönü tarafından Ankara milletvekilliği teklif edilmesine karşın, işlerinin çokluğu nedeniyle bu teklifi kabul etmedi. Fakat ticaret ve iş hayatıyla ilgili çeşitli konularda İnönü’ye yardım etmeyi sürdürdü." dedi.

CHP'ye 100 bin DP'ye 200 bin bağış!

Gözde Kadıoğlu, FETÖ firarisi Can Dündar'ın 2006 yılında kaleme aldığı köşe yazısını aktarak, şöyle devam etti:

"Can Dündar 24 Şubat 2006 tarihinde Milliyet Gazetesi için kaleme aldığı köşe yazısında şunları anlatıyor:

1954 seçimi yaklaşırken DP kendisinden yine para yardımı istedi. Dosyasındaki belgelere göre yardım vermeyi kabul etti. "Bunu CHP'den gizli olarak başka bir isim altında yapmaya karakterinin müsait olmadığını" söyledi. "Gizli tutalım, ama ben CHP'ye haber vereyim" dedi.1954'te CHP'ye de DP'ye de 100'er bin lira verdi. İnönü'den gelen teşekkür mektubu hâlâ arşivinde duruyor.

1957 seçimi yaklaşınca siyaset yine yüzünü Koç'a döndü. O seçim kampanyasında Menderes "Bütün zenginler CHP'lidir. Koç da onlardandır. Biz fakiriz" demişti. Üzerine bir de benzin karaborsası yaptığı söylentisi çıkınca Menderes "Çağırın şu Koç'u haddini bildirelim" dedi. Koç tutuklu gibi gitti, izah etti, "Bu ihbarı yapanlar utansın" dedi. Seçime 2 hafta kala İnönü'ye bir mektup yazıp "Birçok CHP'li tüccar DP'ye geçti, ben CHP'li kaldım. Ama mücadeleden yoruldum" dedi. Ankara Valisi Kemal Aygün'e "CHP'ye 100 bin, DP'ye 200 bin verdiğini" bildirdi.

ÖNE ÇIKAN VİDEO