FETÖ finans yapılanmasına yeni darbe: Para transfer zinciri deşifre oldu! Şüpheli 13 isim için gözaltı kararı
Gündem

FETÖ finans yapılanmasına yeni darbe: Para transfer zinciri deşifre oldu! Şüpheli 13 isim için gözaltı kararı

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
FETÖ finans yapılanmasına yeni darbe: Para transfer zinciri deşifre oldu! Şüpheli 13 isim için gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) finansal yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 13 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi. Teknik ve fiziki takiple, yurt dışından temin edilen paraları bazı şirketler aracılığıyla örgüt üyelerine veya yakınlarına transfer ettikleri tespit edilen zanlıların yakalanması için 6 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu, Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) finans yapılanmasına yönelik önemli bir soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında, yurt dışından sağlanan paraları bazı şirketler üzerinden örgüt üyelerine veya bu kişilerin yakınlarına aktardıkları belirlenen 13 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Şüphelilerin yakalanması amacıyla İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ekipleri tarafından Ankara merkezli 6 ilde eş zamanlı operasyon düzenleniyor.

FETÖ FİNANS AĞINA DARBE

FETÖ finans yapılanmasına yönelik soruşturmada 13 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, Terör Suçları Soruşturma Bürosunca, FETÖ'ye finansman sağladığı tespit edilen, teknik ve fiziki takip sonucunda yurt dışından sağlanan paraları bazı şirketler üzerinden haklarında örgüt üyesi olduklarına dair işlem bulunan veya bu kişilerin yakınlarına transfer ettikleri belirlenen 13 zanlı hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Şüphelilerin yakalanması için İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şubesi ekiplerince Ankara merkezli 6 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldı.

