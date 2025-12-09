FETÖ finans yapılanmasına yeni darbe: Para transfer zinciri deşifre oldu! Şüpheli 13 isim için gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu, Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) finans yapılanmasına yönelik önemli bir soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında, yurt dışından sağlanan paraları bazı şirketler üzerinden örgüt üyelerine veya bu kişilerin yakınlarına aktardıkları belirlenen 13 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Şüphelilerin yakalanması amacıyla İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ekipleri tarafından Ankara merkezli 6 ilde eş zamanlı operasyon düzenleniyor.

FETÖ FİNANS AĞINA DARBE

