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Gündem FETÖ elebaşısı Gülen'e ABD'li gazeteci dostu arka çıktı: Razi Canikligil'i yalanladılar!
Gündem

FETÖ elebaşısı Gülen'e ABD'li gazeteci dostu arka çıktı: Razi Canikligil'i yalanladılar!

FETÖ'cü alçakların propogandasını yurt dışından sürdüren Aktif Haber, ABD'li Gazeteci Joe Lauria'nın Mavi Marmara'ya ilişkin açıklamalarını haberleştirdi.

Yeniakit Publisher
2021-04-01 21:28:00 -
FETÖ elebaşısı Gülen'e ABD'li gazeteci dostu arka çıktı: Razi Canikligil'i yalanladılar!

 Yeniakit.com.tr 

Gazeteci Rıza Canikligil; İsrail'in Gazze'ye yardım malzemesi taşıyan Mavi Marmara gemisine saldırısına ilişkin, "Gülen, Mavi Marmara olayından sonraki açıklamasını Yahudi lobisinin baskısı ile yaptı. WSJ gazetesindeki makaleyi de, Yahudi lobisinin baskısı ve yönlendirmesi ile yazdı." demişti. FETÖ'cü alçakların propoganda aracı Aktif Haber, Wall Street Journal (WSJ) muhabiri Joe Lauria'yı konuşturdu.

ABD'li dostları Lauria'yı konuşturdular

FETÖ elebaşısına sahip çıkan ABD'li Gazeteci Lauria, Canikligil'i yalanlama görevi üstlenerek, "Bu kesinlikle yalan. Gülen’le röportajı doğrudan hareketiyle iletişime geçerek yaptım. Sonra da Wall Street Journal’e teklif ettim. Herhangi bir lobiyle hiçbir alakası yok." dedi. Söz konusu röportaj, 'Münzevi Türk İmamı Gazze Filosunu Eleştiriyor' başlığıyla Wall Street Journal'da yayımlanmıştı. Vatan haini Gülen, Mavi Marmara saldırısına ilişkin İHH'yı hedef alarak, 'Keşke bürokratik kanallar zorlansaydı' demişti.

10 vatandaşımız şehit edilmişti

Gazze'ye insani yardım götürmek için yola çıkan Mavi Marmara gemisine, İsrail askerlerince saldırı düzenlenmiş, söz konusu saldırıda 10 vatandaşımız şehit edilmişti.

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