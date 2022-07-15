  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem FETÖ elebaşısı Fetullah Gülen: Ahirette ilk önce Ecevit'e şefaatçi olurum!
Gündem

FETÖ elebaşısı Fetullah Gülen: Ahirette ilk önce Ecevit'e şefaatçi olurum!

15 Temmuz hain darbe girişiminin yıldönümünde, FETÖ elebaşısı Fetullah Gülen'in, "Eğer ahirette Allah bana şefaat etme imkanı verirse, ilk önce Ecevit için kullanırım." sözleri yeniden gündem oldu.

Yeniakit Publisher
2022-07-15 17:00:00 -
FETÖ elebaşısı Fetullah Gülen: Ahirette ilk önce Ecevit'e şefaatçi olurum!

 Yeniakit.com.tr 

6 yıl önce 15 Temmuz'da hain darbe girişiminde bulunan FETÖ'nün elebaşısı Fetullah Gülen, Faruk Mercan'a yaptığı açıklamada, TBMM'den başörtülü milletvekilini kovup, dindar insanlara yönelik zulümde ön saflarda duran Bülent Ecevit'i öve öve bitirememişti.

Ecevit 1999 yılında Başbakan iken FETÖ elebaşısının ABD'ye gitmesine yardım etmişti. Gülen 2007 yılındaki açıklamasında, "Ecevit okullarımıza sahip çıktı. Önüne bizim hakkımızda bir dosya getirildiğinde elinin tersiyle itti." demiş ve ardından şu ifadeleri kullanmıştı:

Eğer ahirette Allah bana şefaat etme imkanı verirse, ilk önce Ecevit için kullanırım.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23