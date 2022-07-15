FETÖ elebaşısı Fetullah Gülen: Ahirette ilk önce Ecevit'e şefaatçi olurum!
15 Temmuz hain darbe girişiminin yıldönümünde, FETÖ elebaşısı Fetullah Gülen'in, "Eğer ahirette Allah bana şefaat etme imkanı verirse, ilk önce Ecevit için kullanırım." sözleri yeniden gündem oldu.
Yeniakit.com.tr
6 yıl önce 15 Temmuz'da hain darbe girişiminde bulunan FETÖ'nün elebaşısı Fetullah Gülen, Faruk Mercan'a yaptığı açıklamada, TBMM'den başörtülü milletvekilini kovup, dindar insanlara yönelik zulümde ön saflarda duran Bülent Ecevit'i öve öve bitirememişti.
Ecevit 1999 yılında Başbakan iken FETÖ elebaşısının ABD'ye gitmesine yardım etmişti. Gülen 2007 yılındaki açıklamasında, "Ecevit okullarımıza sahip çıktı. Önüne bizim hakkımızda bir dosya getirildiğinde elinin tersiyle itti." demiş ve ardından şu ifadeleri kullanmıştı:
Eğer ahirette Allah bana şefaat etme imkanı verirse, ilk önce Ecevit için kullanırım.