FETÖ elebaşının miras kavgası mahkemeye taşındı

Fetullahçı Terör Örgütü’nde (FETÖ) korku gibi gerilim de tırmandı. Elebaşı Fetullah Gülen’in ölümünün akabinde örgüt içinde telif gelirleriyle ilgili tartışma çıktı.

Gülen’in kardeşi Mesih Gülen, ağabeyinin ölümünün ardından açıklanan iki ayrı vasiyetinin birbiriyle çeliştiğini savundu. Sonradan çıkan vasiyet mektubunun sahte olduğu iddiasıyla dava açtığını duyurdu.

İNGİLİZCE BİLMİYORDU

Mesih Gülen, FETÖ’nün para trafiğini yöneten Cevdet Türkyolu tarafından ortaya atılan ikinci vasiyette belirtilen telif gelirlerinin yönetimi ve harcanacağı alanların ağabeyinin tercihi olduğuna inanmadığını söyledi.

Vasiyetin durdurulması için mahkemeye başvurduklarını aktaran Mesih Gülen, itirazı Pensilvanya eyaletinde bulunan Monroe Mahkemesi’ne yaptıklarını açıkladı. Kardeş Gülen, ağabeyinin yabancı dil bilmediğine işaret etti. Türkçe orijinal nüshası bulunmayan vasiyette İngilizce “Bu vasiyeti beyan eder, yazar ve imzalarım” ifadelerinin Fetullah Gülen’e ait olamayacağını dile getirdi.

Türkyolu ve Adem Kalaç’ın da içinde olduğu örgütün üst yönetimini hedef alan Mesih Gülen, “50 yıldır saltanat sürenler çekilsin” cümlesini kullandı.

Vasiyet tartışmalarına rağmen Cevdet Türkyolu sessiz kalmayı tercih etti. Aynı vasiyette ikinci yetkili olarak yer alan ve Türkyolu’yla da bacanak olan Kalaç’ın çıkışı ise tartışmaların daha da artmasına sebep oldu.

Kalaç, itiraz edilen vasiyetin neden zamanında ilan edilmediği sorusuna “Üzüntüden unuttuk” cevabını verdi. FETÖ’nün kasası olarak bilinen Türkyolu, sahte vasiyet belgesi düzenleyerek hem Gülen’in telif gelirlerinin hem de örgütün hesaplarında birikmiş ‘himmet’ paralarının yönetimini tekelinde tutmaya çalışmakla suçlanıyor.

Fetullah Gülen’in tüm mal varlığını Cevdet Türkyolu’nun yönetiminde bulunduğu iki vakfa devretmesi ise sinsi bir taktiğin ürünü olarak yorumlanıyor. Bu taktiğin Türkyolu’nun fiilen örgütün lideri görüntüsü vermesine dayandığına dikkat çekiliyor.

NOTER DE ÖRGÜTTEN

Diğer taraftan FETÖ’nün kapatılan Zaman Gazetesi muhabirlerinden firari Ahmet Dönmez, Türkyolu’nun söz konusu vasiyet belgesinde noter olarak adı geçen Ahmet İdil’in New Jersey’de yine örgüte ait Ant Kitabevi’nde çalıştığını anlattı. Dönmez, anılan şahsın örgütün öne çıkan isimlerinden Mustafa Özcan’ın emrinde olduğunu bildirdi.