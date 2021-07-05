  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
FETÖ elebaşının bir akrabası daha tutuklandı
Otomobil mandaya çarptı! Yaralılar var
OPEC Bakanlar Toplantısı iptal edildi
Ege Denizi'nde yardım bekleyen 51 düzensiz göçmeni Türkiye kurtardı
Gündem FETÖ elebaşının bir akrabası daha tutuklandı
Gündem

FETÖ elebaşının bir akrabası daha tutuklandı

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in amcasının torunu olan ve örgüt içerisinde kilit rolde bulunan Munise Gülen (28), işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

Yeniakit Publisher
2021-07-05 21:25:00 -
FETÖ elebaşının bir akrabası daha tutuklandı

İzmir Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin yürüttüğü soruşturma kapsamında, örgüt içerisinde 'Bölge talebe mesulü' olarak faaliyet yürüttüğü iddia edilen Fetullah Gülen'in amcası Seyfeddin Gülen'in torunu Munise Gülen'in, Karabağlar ilçesi Yaşar Kemal Mahallesi'ndeki bir adreste saklandığını tespit etti.

Bunun üzerine İstihbarat ve Terörle Mücadele Şubesi ekipleri eve operasyon düzenledi. Munise Gülen, yakalanıp, gözaltına alındı. Örgütün şifreli haberleşme programı ByLock kullandığı belirlenen Gülen, polisteki işlemlerinin ardından bugün sevk edildiği adliyede, tutuklandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Adil

Gülen soyadı taşıyan herkesi ağlatmak hak hukuk adalet midir? Yoksa zulüm mü?!
  • Yanıtla

432

fetönün tüm akrabaları yakalanmalı bankas hesaplarına el konulmalı fetöcülerin gizlendiği ülkelere fetönün akrabalarını bulma yöntemi yapılmalıdır
  • Yanıtla
TÜM YORUMLARA GİT

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay