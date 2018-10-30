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FETÖ elebaşı işaret etti! O isim için suikast talimatı

Terör örgütü FETÖ'nün lideri Fethullah Gülen, yaptığı son konuşmasında AK Parti'li Metin Külünk'ü işaret ettiği öğrenildi. Elebaşı Gülen, örgüt mensuplarına üstü kapalı mesajlar yolladı.

30 Ekim 2018 Salı 11:11
FETÖ elebaşı işaret etti! O isim için suikast talimatı

Terör örgütü FETÖ'nün elebaşı Fetullah Gülen, son konuşmasında AK Parti’li Metin Külünk’e suikast çağrısında bulundu. Teröristbaşı, “Balyozculara, ‘külünkçülere karşı’ kendinizi hazırlayın” sözleriyle örgüt mensuplarına gizli mesaj yolladı.

Milat'ın haberine göre, 5 Temmuz 2016’daki darbe talimatını www.herkul.org internet sitesinde yayınlanan haftalık sohbetinde giydiği ‘yeşil-haki renkli cübbe’ ile veren teröristbaşı Fetullah Gülen, bu kez siyasi isimlere suikast emrini verdi. Gizli haberleşme programları ile örgüt üyelerinden her an eylem ve suikastlara hazır olunmasını isteyen Feto, bu kez kendisine karşı cesurca mücadele yürütün siyasilere yönelik açıkça isim vererek suikast talimatında bulundu.

Hedefte Metin Külünk var

Darbe girişiminde 251 vatandaşımızı şehit eden ve binlerce kişiyi yaralayan FETÖ, kendisine karşı korkmadan mücadele veren siyasi isimleri hedefe koydu. Birçok emri internet sitesinde yayınlanan sohbetlerinde gizli şifrelerle veren Gülen, FETÖ davalarının peşini bırakmayan, örgüt üyelerinin hak ettiği cezaları alması için büyük çaba gösteren AK Partili Metin Külünk’e suikast yapılması yönünde çağrıda bulundu.

İki yerde Külünk ismini verdi

Feto’nun 28 Ekim 2018 tarihinde yayınlanan son sohbetinde Külünk’ü ismi iki yerde geçti. Uyuyan hücrelerine uyanın talimatı veren Gülen, “Cennet; âdetâ insanın ağırına gidebilecek, üstesinden zor gelebileceği, hor karşılayacağı şeyler ile kuşatılmıştır. Biraz dikenler vardır o yolda. Dolayısıyla da insan bazen balyoz yiyebilir; bazen başından bir ‘külünk’ yiyebilir, Hazreti Hamza’nın sinesine saplandığı gibi.”

“Balyozculara karşı, ‘külünkçülere’ karşı, sürekli sizin üzerinize mızraklarla gelenlere karşı, sizi zindanlara atanlara karşı, şakî bir şebeke gibi gösterenlere karşı, siz de “Hakkımı helal ettim!” demeye kendinizi hazırlayın. Efendim, bu, yiğitçe bir şey olacak, babayiğitçe bir şey olacak.” şeklinde sözleriyle açkıca AK Partili Metin Külünk’ü hedef gösterdi.

Teröristbaşı Gülen, Pensilvanya’da ki köşkünde ABD’nin koruma zırhı altında haince emellerini sürdürüyor.

Haber Tarihi: 30 Ekim 2018 Salı 11:11
  1. FETÖ
  2. Metin Külünk

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