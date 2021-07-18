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Gündem FETÖ elebaşı Gülen'i çıldırtan görüntü! Yaşadığı eyalette uçuruldu
Gündem

FETÖ elebaşı Gülen'i çıldırtan görüntü! Yaşadığı eyalette uçuruldu

FETÖ elebaşısı Fetullah Gülen'in yaşadığı ABD'nin Pensilvanya eyaletinde "Victory of Democracy" (Demokrasi Zaferi) yazılı afiş taşıyan uçak uçuruldu.

Yeniakit Publisher
2021-07-18 01:07:00 -
FETÖ elebaşı Gülen'i çıldırtan görüntü! Yaşadığı eyalette uçuruldu

15 Temmuz darbe girişiminin yıl dönümünde FETÖ'nün elebaşı Fetullah Gülen'in yaşadığı ABD'nin Pensilvanya eyaletine bağlı Philadelphia şehri üzerinde, 'Victory of Democracy' (Demokrasi Zaferi) afişi taşıyan uçak uçuruldu.

Times Meydanı'nda dijital araçlar FETÖ'yü anlattı

ABD'de, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimine karşı Türk milletinin mücadelesini anlatan kampanyalar düzenlenmeye devam ediliyor. Daha önce, New York şehrinin ünlü Times Meydanı'nda darbe girişimine karşı Türk milletinin mücadelesi, LED ekranlı araçlarla anlatılmıştı.

Bu kez de farklı bir etkinlik FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in yaşadığı ABD'nin Pensilvanya eyaletine bağlı Philadelphia şehrinde gerçekleştirildi.

'Demokrasi Zaferi' afişi uçuruldu

Şehir üzerinde "Victory of Democracy" (Demokrasi Zaferi) yazılı afiş taşıyan uçak uçuruldu.

New York'un ünlü Times Meydanı'nda FETÖ'cüleri kudurtan görüntü!
New York'un ünlü Times Meydanı'nda FETÖ'cüleri kudurtan görüntü!

Gündem

New York'un ünlü Times Meydanı'nda FETÖ'cüleri kudurtan görüntü!

 

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