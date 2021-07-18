FETÖ elebaşı Gülen'i çıldırtan görüntü! Yaşadığı eyalette uçuruldu
FETÖ elebaşısı Fetullah Gülen'in yaşadığı ABD'nin Pensilvanya eyaletinde "Victory of Democracy" (Demokrasi Zaferi) yazılı afiş taşıyan uçak uçuruldu.
15 Temmuz darbe girişiminin yıl dönümünde FETÖ'nün elebaşı Fetullah Gülen'in yaşadığı ABD'nin Pensilvanya eyaletine bağlı Philadelphia şehri üzerinde, 'Victory of Democracy' (Demokrasi Zaferi) afişi taşıyan uçak uçuruldu.
Times Meydanı'nda dijital araçlar FETÖ'yü anlattı
ABD'de, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimine karşı Türk milletinin mücadelesini anlatan kampanyalar düzenlenmeye devam ediliyor. Daha önce, New York şehrinin ünlü Times Meydanı'nda darbe girişimine karşı Türk milletinin mücadelesi, LED ekranlı araçlarla anlatılmıştı.
Bu kez de farklı bir etkinlik FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in yaşadığı ABD'nin Pensilvanya eyaletine bağlı Philadelphia şehrinde gerçekleştirildi.
'Demokrasi Zaferi' afişi uçuruldu
Şehir üzerinde "Victory of Democracy" (Demokrasi Zaferi) yazılı afiş taşıyan uçak uçuruldu.