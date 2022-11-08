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Gündem FETÖ elebaşı Gülen'den itiraf!
Gündem

FETÖ elebaşı Gülen'den itiraf!

Bir süredir öldüğü ve çok hasta olduğu haberleriyle gündeme gelen FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in yeni bir videosu yayınladı. FETÖ elebaşı Gülen, güçsüzleştiklerini "Gayeyi hayali gerçekleştirecek güçte değiliz" diyerek itiraf ediyor.

Yeniakit Publisher
2022-11-08 00:21:00 -
FETÖ elebaşı Gülen'den itiraf!

Sık sık öldüğü iddialarıyla gündeme gelen FETÖ terör örgütü elebaşı Fetullah Gülen, yeni bir video yayınladı.

"Gayeyi hayali gerçekleştirecek güçte değiliz"

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen son videosunda "Şu dönemki gelişmelerden ümitlendik" dedi.

Ancak neyden ümitlendiklerinin detayına girmedi. Konuşurken zorluk yaşayan Fetullah Gülen, eski güçlerinin olmadığını da "Gayeyi hayali gerçekleştirecek güçte değiliz" diyerek itiraf ediyor.

 

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