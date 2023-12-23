FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in yeni talimatı: Erkeklere David, kızlara Mary

Dünyanın gözü önünde Gazze’de katliama devam eden İsrail’e destek, ABD’nin Pensilvanya eyaletinden yönetilen ihanet şebekesi FETÖ’den geldi. Türkiye’de yeniden yapılanmaya çalışan FETÖ, Siyonist Yahudi lobisine şirin görünmek için yeni yollara girişti.

HER AY TOPLANTI VAR

Örgüt Pensilvanya’da her ay farklı ülkelerden heyetleri ağırlıyor. Pensilvanya’daki malikanede kasım ayı başında yapılan toplantıda FETÖ elebaşı Fetullah Gülen, örgütün sözde üst yönetimi ve mahrem imamlarına yeni talimat gönderdi. Gülen, FETÖ’cülerin yeni doğan çocuklarına ortak isimler koymasını istedi.

FİRARİLERE ÖZEL İSİM

Buna göre doğacak erkek çocuklara “Davud” ve “İshak”, kız çocuklarına ise “Meryem” ismi verilmesi istendi. Yurt dışında yaşayan FETÖ’cülerin ise çocuklarına bu isimlerin İngilizce karşılığı olan “David”, “Isaac” ve “Mary” isimlerini verebilecekleri iletildi.

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İLK DESTEK FETÖ’DEN

İsrail’in Filistin’e yönelik başlattığı en büyük işgal harekatından sonra Yahudi lobisine ilk destek yine FETÖ’den gelmişti. Örgüt elebaşı Fetullah Gülen’in manevi oğlu firari Enes Kanter, insanlık dışı soykırımı desteklemek için bir Yahudi okulunu ziyaret ederek Hamas’ı “terör örgütü” olarak nitelemişti.

KENDİ CİNAYETLERİNİ HAMAS’A BAĞLADI

FETÖ’nün kapatılan yayın organı Today’s Zaman’ın eski Ankara Temsilcisi Abdullah Bozkurt da hedef saptırarak, Rus Büyükelçi Karlov ve Hrant Dink cinayetlerini işleyenlerin Hamas sempatizanı olduğunu iddia etti. Her iki cinayetin de FETÖ’nün talimatıyla işlendiği biliniyor.

Kaynak: Yeni Şafak