  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Dilek İmamoğlu’nun danışmanına sultan Maaşı! Cumhurbaşkanı 252 bin lira, İmamoğlu’nun danışmanı 340 bin lira maaş alıyor

Rusya'da 3 günde 2. bombalı saldırı gerçekleştirildi Yine Moskova Yine bomba

Akım dediğin böyle olur! Camiler sabah namazında doldu taştı

Venezuela’dan ABD’ye zehir zemberek "korsanlık" suçlaması! Özgürlük palavraları bitti, niyet petrole çökmek

Şifa için Akşemseddin Hazretlerinin asasını sürmüştü! Cübbeli Ahmet sol gözünü tamamen kaybetti

Finansman maliyetleri düştü yatırımlar arttı

Meloni'den personeline şok motivasyon: "Merak etmeyin, 2026 daha zor olacak!"

Dünyayı Sarsacak Epstein İtirafı: "Trump Ve Clinton İsrail’in Esiri!"

CHP 5816 üzerinden “sansür” istiyor

"Işıltılı" Hayatların Ardındaki Karanlık Dosya! Ezgi Fındık hakkında yakalama kararı
Gündem FETÖ dosyalarını kapatan zabıt katibi hakim karşısında
Gündem

FETÖ dosyalarını kapatan zabıt katibi hakim karşısında

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:
FETÖ dosyalarını kapatan zabıt katibi hakim karşısında

Ankara Adliyesinde savcıların şifresiyle UYAP'a girip FETÖ dosyalarını kapatan zabıt katibinin yargılanmasına devam edildi.

Ankara 28. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Ahmet Yılmaz, bazı tutuksuz sanıklar ile taraf avukatları katıldı.

Mahkeme Başkanı, bilirkişi raporunun dosyaya geldiğini bildirerek tanık dinleneceğini söyledi.

Tanık A.Ş, sanık Muhammet Talha Bol'u çalıştığı şirketin avukatlığını yaptığı süreçte tanıdığını anlatarak, "Talha Bey'e ödenecek avukatlık ücretleri vardı. Kendisi yurt dışında olduğundan ödemelerini birkaç kez kardeşi Ömer'e elden teslim ettim. Neden yurt dışına gittiğini bilmiyorum." beyanında bulundu.

Tanık beyanının ardından sanıklara söz verildi.

 

Tutuklu sanık Ahmet Yılmaz, aleyhe hususları kabul etmediğini, örgüte yardım ettiğine dair somut delil olmadığını savunarak, "Ben örgüt adına hareket etmedim. İşlediğim suç sadece maddi kar amacıyla işlenmiştir, örgütle bir bağım yoktur. Uzun süredir tutukluyum bu durum bir cezaya dönüştü artık. Tahliyemi istiyorum." savunmasını yaptı.

Söz alan tutuksuz sanıklar da suçsuz olduklarını savunarak, haklarındaki adli kontrol şartlarının kaldırılmasını talep etti.

Beyanların ardından görüşü sorulan cumhuriyet savcısı, tutuklu sanık Ahmet Yılmaz'ın ve diğer tutuksuz sanıkların mevcut hallerinin devamına karar verilmesini istedi.

Ara kararını açıklayan mahkeme, sanık Ahmet Yılmaz'ın tutukluluk, diğer sanıkların ise mevcut halinin devamına hükmederek, duruşmayı 9 Şubat 2026'ya erteledi.

 

İddianameden

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, zabıt katibi Ahmet Yılmaz'ın FETÖ firarisi avukat Muhammet Talha Bol'un talebi üzerine, aralarında FETÖ şüphelilerinin de bulunduğu bazı dosyalarda para karşılığı usulsüz işlemler yaptığı ifade ediliyor.

Aynı zamanda Yılmaz'ın dosya numaralarını değiştirip evrak sildiği, taraf isimlerini değiştirdiği, dosyaların içini boşalttığı, bu işlemleri ise kendisinin ve birlikte çalışması nedeniyle şifrelerini bildiği savcıların UYAP oturumları üzerinden yaptığı belirtiliyor.

İddianamede, Yılmaz'ın bu eylemleriyle toplam 1190 yıl 5 aya kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor.

Ayrıca iddianamede, diğer 15 sanığın da "rüşvet verme", "silahlı terör örgütüne üye olma", "gizliliğin ihlali", "resmi belgede sahtecilik suçuna zincirleme şekilde azmettirme" ve "suçluyu kayırma" suçlarından cezalandırılması isteniyor.

FETÖ'nün güncel yapılanmasına darbe! 28 ilde 50 tutuklama
FETÖ'nün güncel yapılanmasına darbe! 28 ilde 50 tutuklama

Gündem

FETÖ'nün güncel yapılanmasına darbe! 28 ilde 50 tutuklama

4 ilde FETÖ operasyonu! 4 şahıs paketlendi
4 ilde FETÖ operasyonu! 4 şahıs paketlendi

Yerel

4 ilde FETÖ operasyonu! 4 şahıs paketlendi

FETÖ’nün ininde patlama: 3 ölü, 5 kayıp
FETÖ’nün ininde patlama: 3 ölü, 5 kayıp

Dünya

FETÖ’nün ininde patlama: 3 ölü, 5 kayıp

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23